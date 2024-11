Azt hitte, megfázott, valójában halálos húsevő baktérium támadta meg szervezetét

"Úgy néztem ki, mintha 70 éves lennék", állította az 55 éves Simon English, aki 3 hónapot töltött a kórház intenzív osztályán húsevő baktérium okozta fertőzés miatt. A betegsége márciusban kezdődött, amikor átlagos megfázásnak tűnő tünetek jelentkeztek nála. A férfi felesége, Kay egy iskolában dolgozik és mindig hazahoz betegségeket a gyerekektől, így azt gondolták, ez is egy ilyen eset.

A húsevő baktérium a legtöbb esetben nem húst eszik, hanem kötőszövetet és zsírszövetet roncsol, ezeket akár pár óra alatt is képes tönkretenni (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Simon tünetei egyre csak rosszabbodtak, így másnap bementek a kórházba.

A következő két hét nagyon homályos. Nagyon sok morfint adtak nekem, sokat hallucináltam. Majd amikor észhez tértem, az orvos közölte velem, hogy húsevő baktérium okozta fertőzésem van.

A húsevő baktérium-fertőzés egy ritka betegség, ami során gyorsan roncsolódnak a szövetek, ami súlyosabb esetekben amputációhoz vezethet, de a fertőzés a véráramba vagy fontosabb szervekbe kerülve életveszélyes is lehet.

Amíg Simon a kórházban volt, 4 műtéte is volt annak érdekében, hogy eltávolítsák a baktérium által érintett szöveteket, amik a bal farpofáján voltak, majd egy bőrátültetésre is szüksége volt, amihez a lábáról vettek bőrt. Később egy sürgősségi operációt is csináltak rajta, hogy a seb zavartalanul tudjon gyógyulni.

Úgy nézek ki, mintha egy cápa harapott volna a fenekembe.

A férfi kezd felépülni, állítása szerint a a műtétek helye kicsit furcsán néz ki, de ő nem látja, így nem gondol erre egyfolytában - írta a Daily Mail.