Itt a Századvég legfrissebb pártpreferencia-kutatása

A Századvég legfrissebb pártpreferencia-kutatása alapján megállapítható, hogy a Fidesz–KDNP továbbra is stabilan vezeti a pártok rangsorát. A politikai szempontból aktív (választási részvételüket biztosra vagy valószínűre ígérő) magyar lakosság körében jelenleg 40 százalékon állnak a kormánypártok. Második helyen – kilenc százalékospontos hátrányban – 31 százalékkal a Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) áll, harmadik helyen pedig a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP), egyaránt 6-6 százalékkal. A baloldali pártok jelenleg az 5 százalékos bejutási küszöb alatt tartózkodnak.

Fotó: szazadveg.hu

A politikailag aktív népességen belül 8 százalék azoknak a hányada, akik nem tudják, hogy kire szavaznának egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson, vagy nem válaszoltak a kérdésre. Ha csak az aktív pártválasztók preferenciáit tekintjük, a Fidesz–KDNP a voksok 43, a TISZA 34, a Mi Hazánk Mozgalom és az MKKP 7-7 százalékát kapná most vasárnap, a baloldali összefogás pártjai pedig – 5 százalék alatti eredményükkel – nem jutnának be az Országgyűlésbe.