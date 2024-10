Dömötör Csaba: "Magyar Péter nyugodtan tűzzön fel egy Manfred Weber-kitűzőt a tiszás logó mellé"

Magyar Péter a bécsi útjáról szóló posztjában cinikusan vonta kétségbe, hogy a migráció bármilyen közbiztonsági problémákat okozna Ausztriában. Eközben képviselőtársai az Európai Parlamentben egy olyan módosító indítványt szavaztak meg, amely azzal erősítené az uniós migrációs paktumot, hogy további 10 milliárd forintnak megfelelő összeget biztosít rá. Ugyanezzel a lendülettel leszavazták azt, hogy Magyarország végre kapjon pénzügyi támogatást a határkerítésre - írja Dömötör Csaba a Facebook-bejegyzésében.

A tiszás képviselők utóbb megpróbálták letagadni szavazatuk lényegét, és még szövegértelmezési segítséget is ajánlottak. Erre semmi szükség, a szöveg világos. Nézzük is meg, pontosan mit is szavaztak meg. Hát ezt:

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében további finanszírozásra van szükség a Menekültügyi és Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió EUR-val megerősíti a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához.

A szövegben említett migrációs paktum lényege, hogy szétosztják az Európába érkező bevándorlókat a tagországok között. Azokat pedig, akik ebben nem hajlandóak részt venni, súlyos pénzbüntetésre kényszerítik. Ez hazánkat már sújtja is. Magyarország mindvégig ellenezte az egész paktumot, összhangban a 2016-os népszavazás elsöprő eredményével. A Tisza képviselői azonban nem ezt tekintik irányadónak.

Nem életszerű, hogy az egyébként kontrollmániás Magyar Péter ne tudná nagyon jól, hogy milyen javaslatokat támogatnak Brüsszelben. Az okokat másban kell keresni.

Abban, hogy Manfred Weber és Ursula von der Leyen támogatásának ára van. Jól látszik, hogy a tiszásoknak mindent meg kell majd szavazniuk, amit elvárnak tőlük, akkor is, ha az káros az országnak. Hogy is mondták? A néppárt álláspontjára támaszkodni „egyfajta kötelesség”.

Nem először látunk olyat, hogy liberális EP-képviselők hetykén tagadják azt, amit Brüsszelben megszavaznak. Az MSZP-től a Momentumig komoly hagyomány halmozódott fel ebben. Nem remélhetünk nagy változást, de egy dolgot azért javaslunk: