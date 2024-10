Orbán Viktor: a strasbourgi csihi-puhi után visszatérünk a gazdaság építéséhez

A megfizethető lakhatás tekintetében kell előrelépni, és Budapesttel is készen állunk a tárgyalásra. Támogatni fogjuk a falusi lakás-és házépítést, az emberek megtakarításait is felhasználjuk. Jól haladnak a tárgyalások a szakszervezetekkel a bérekről. A célunk, hogy egymilliós átlagkereset legyen Magyarországon, és lesz munkáshitel is. A KKV-k támogatása is erősödni fog a Demján Sándor program révén