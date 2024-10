Elképesztő rejtély: a semmiből bukkant fel a 81 éve eltűnt tengeralattjáró

Az Égei-tenger közelében találtak rá az eltűntnek hitt brit tengeralattjáróra. Egészen pontosan az Ikariai-tengeren találta meg a Blue Planet nevű mélytengeri műveleteket és kutatásokat végző cég. Ez a nyolcadik eltűnt tengeralattjáró, amelyet a cég felfedezett, szóval mondhatni profik a munkájukban.

A brit tengeralattjárók legfőbb feladata a járőrözés volt (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Carsten Ruthemann

A tengeralattjáró nyomában

Costas Thoktaridis, a Planet Blue tulajdonosa az Athén-Macedón Hírügynökségnek (AMNA) nyilatkozva elmondta, hogy a 84 méter hosszú HMS Trooper három különböző részre van vágva: az orr, a középső rész és a far. Ez azt erősíti meg, hogy egy aknarobbanást követően nagyon gyorsan süllyedt el a tengeralattjáró. A roncs felkutatása nemcsak egy több évtizedes rejtélyt oldott meg, hanem az áldozatok családjai számára is segít lezárni a kérdést.

George Malcolmson, a Royal Navy Submarine Museum archívumának korábbi igazgatója is megszólalt az ügy kapcsán:

Nagy meghatottsággal értesültem arról, hogy a kiváló görög kutató, Costas Thoktaridis és csapata megoldott egy 81 éves rejtélyt, és felfedezte az HMS Trooper brit tengeralattjáró roncsának helyét.

A történelmi hátteret tekintve 1843-ban Olaszország kapitulált, és a németek a Dodekán-szigetek felett akarták átvenni az uralmat. Erről természetesen a britek is tudomást szereztek, így titkos járőrhajókat küldtek a területre és ezzel egy időben a német Drache hajó aknákat helyezett el az Ikariai-tengeren. 1943-ban a világháború során a brit hajó éppen járőrözött az Égei-tengeren, így szerencsétlen módon egy több százéves akna süllyesztette el az HMS Trooper.