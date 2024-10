Elárulta a randiguru: igazi vágyölő, ez a legtaszítóbb egy férfiban

A TikTok randiguruja, Tilly újabb videóval jelentkezett. A párkereső applikációk és az ismerkedés szakértője arról beszélt a legújabb felvételén, hogy az elmúlt időszakot azzal töltötte, hogy 50 különböző férfivel ment el randevúkra. Az volt a célja, hogy tapasztalatot gyűjtsön és rájöjjön, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik taszítóak minden férfiban, és milyen olyan tulajdonságokkal és gesztusokkal rendelkeznek azok, akikkel szívesen alakítana ki komolyabb kapcsolatot.

50 randevún vett részt a párkapcsolati tanácsadó, hogy kiismerje a férfi típusokat

Fotó: Pexels/Illusztráció

Tilly szerint a legvisszataszítóbb tulajdonság a férfiak részéről nem más, mint a képmutatás.

A pénz beszél, a gazdaság hallgat. Nekem ez a hitvallásom. Egy dolgot nem tudok elviselni egy férfiben, és ez nem más, mint amikor folyton a vagyonával kérkedik valaki. Ha ilyen dolgokkal próbál meg lenyűgözni, akkor valójában az ellenkezőjét éri el, mint amit szeretne, én pedig sikítva menekülők a másik irányba. Légy laza inkább, finom úriember, és alázatos. Ha valaki csak a pénzével kérkedik, akkor nincs más az életében, amivel lenyűgözhetne

– árulta el a randiguru. Tilly azt is kifejtette, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeztek azok a férfiak, akikkel szívesen találkozott volna egy második randevún is.

A kedvesség és az udvariasság mindig előnyös. Az egyik randevúra voltam úton és a tömegközlekedési eszközöm dugóba került, a férfi pedig egy Ubert küldött értem. Ez a gesztus nagyon aranyos és végtelenül kedves volt. Ezután már rögtön máshogy álltam hozzá az egész randevú során.

Tilly azt is kihangsúlyozta, hogy csak stabil egzisztenciális helyzettel rendelkező férfiakkal randizik szívesen, ugyanis mindig vannak negatív következményei annak, ha valaki nehéz pénzügyi helyzetben van, és ez befolyásolja a kapcsolatait is – számolt be róla az Unilad.