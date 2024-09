Rétvári Bence: rendőrségi drónok és lovasrendőrök is segítik a védekezést

Rendőrségi drónokkal figyelik és követik a víz terjedését, a nehezen megközelíthető helyszíneken pedig lovasrendőröket is bevetnek a védekezési munkálatok során - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvíz elleni védekezésről szóló szombati sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence kiemelte: a lovasrendőrök a már terepjáróval sem megközelíthető helyszíneken, például a Margitszigeten segítik a védekezést.

Úgy folytatta: a rendőrségnek 14 hajója áll készenlétben, emellett be tudják vetni a helikoptereket, továbbá 6 erősített teherautó és 2 Unimog (terepjáró képességű jármű) is rendelkezésre áll a védekezéshez. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a rendőrség munkatársai nemcsak a gátakon tudnak segítséget nyújtani, hanem lezárásokban, biztosításban, valamint vagyonmegóvásban is részt vesznek. Jelezte, hogy a rendőrtanulók és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tisztjelöltjei szintén készen állnak a segítségnyújtásra.

A BM parlamenti államtitkára közlése szerint a 06/80-204-240 zöld számon továbbra is működik az ingyenesen hívható árvízvonal. A telefonszámra az első napon több mint 400 hívás ékezett, a második napon is több százan hívták a számot - tette hozzá, megjegyezve: az árvízvonal ugyancsak tudja segíteni a védekezést és a koordinációt.

Rétvári Bence kitért arra, hogy Európában folyamatosan nőtt a halálos áldozatok száma az árvíz miatt: több mint ötvenen vesztették életüket az áradás, illetve a Boris ciklon következtében, köztük olyan is, aki menteni érkezett az árvíz sújtotta helyszínre. "Örülünk, hogy Magyarországon ilyen nem történt" - jelentette ki az államtitkár, aki megköszönte a védekezésben részt vevő valamennyi szerv munkáját.

"Továbbra is készen állunk" - jelentette ki.

Az államtitkár hangsúlyozta: figyelni kell, hogy a buzgárokban sima vagy hordalékos víz tör fel. Ha hordalékos, akkor rögtön védművel kell biztosítani a területet, hogy a víz ne tudja alámosni a gátat - magyarázta, hozzátéve: a veszélyeztetett területeket éjszaka lámpákkal világítják ki, és folyamatosan figyelik. Sok helyen száz méterenként két katasztrófavédő biztosítja a helyszínt - fűzte hozzá.