Ez kemény lesz: erre készülnek hétfőtől a Dunán Budapesten

A legfrissebb előrejelzések alapján hétfőtől napi egy méterrel emelkedik majd a Duna vízállása Budapestnél. Ilyen vízállásnál a védekezés sokkal intenzívebbé válik, ennek megfelelően pedig szeptember 16-án nulla órától minden budapesti szakaszon harmadfokú árvízvédelmi készültség lép életbe. Ez érinti a Fővárosi Csatornázási Művek munkatársait is, akik hétfőn a Nánási-Királyok útja védvonal mentén megkezdik egy négy kilométer hosszú, egyméteres magasságú és négy méter széles háttöltés kiépítését agyagból. Emiatt hétfőtől lezárják a Királyok útját.

Hétfőtől akár naponta 1 métert is emelkedhet a Duna vízszintje, ezért harmadfokú árvízvédelmi készültség lép életbe – Fotó: Karol Czinege / Pexels

Megerősítik a Margitsziget alacsonyabban fekvő részeit is: ehhez homokzsákokat használnak, amiket nagy teljesítményű gépekkel töltenek. A fővárosi önkormányzat jelezte továbbá: a jövő hét közepén jó eséllyel le kell majd zárni a Margitszigetet a jármű- és gyalogosforgalom elől. A meteorológiai előrejelzések szerint egyébként hétfő reggelig sok helyen 100 és 250 milliméternyi csapadék hullhat le Ausztriában, Csehországban és Nyugat-Szlovákiában. A hegyvidéki területeken több mint 300 milliméter esővíz is összegyűlhet, emiatt pedig nemcsak a Dunán, de a Rábán és a Lajtán is komoly árvizekre lehet számítani.

Ami a következő napok időjárását illeti: marad a csapadék és a borongós, őszies idő. Hétfőn még erősen felhős, borongós idő lesz, többfelé esővel, záporral, zivatarral. A hét első napján jelentős mennyiségű csapadék eshet! A Dunántúlon és a középső tájakon többfelé erős, helyenként viharos lesz a szél. A hőmérsékleti csúcsok 13 és 20 fok között alakulnak. Kedden már számíthatunk több-kevesebb napos időszakra is, de ezzel együtt itt-ott még kialakulhat helyenként eső, zápor vagy zivatar. A maximumok 18 és 23 fok között alakulnak majd.

Az időjárással kapcsolatos további rossz hír az arra érzékenyeknek, hogy súlyosbodnak az örvénylő ciklonban fellépő humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai hatások. A hőmérséklet-ingadozás és a tartós kettős fronthatás sok embernél erősíti fel az időjárás-érzékenységi tüneteket. Gyakori a fejfájás és a vérnyomás ingadozása, sűrűsödhetnek továbbá a keringési panaszok is. Mindez pedig kihat a mentális állapotra. Az ízületi problémákkal bajlódók most különösen figyeljenek oda a megfelelő öltözködésre, mert ilyenkor erősödnek a kopásos ízületi problémák.