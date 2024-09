Budai álomotthont nyerhet egy szerencsés játékoskártya birtokos

A korábbi akció legnépszerűbb elemei továbbra is élnek: az 1.500 Ft-os = 1 pont teljesítési feltétel megmaradt, így nem változott a lakáshoz szerezhető esélyek megszerzésének ára. Sőt, a Joker játék minden esetben beleszámít a szelvény értékébe, így akár már kisebb alaptéttel is teljesíthető a pontszerzéshez szükséges feltétel. (pl.: 3 mező Ötöslottó, 1200 Ft értékben + 1 Joker 400 Ft értékben már 1 pontot jelent a játékosnak. korábban 4 mező kellett 1 ponthoz és a Joker külön volt pontszerző játék)

Dorogi Zoltán / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az őszi kampány partnere ezúttal is az OTP Csoport. Dorogi Zoltán, az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója kifejtette: „A lakás a magyar családok jellemzően legértékesebb vagyoneleme, ezért kiemelten fontos, hogy jó minőségben és olyan beruházói háttérrel valósuljanak meg a lakásfejlesztések, amelyek hosszútávon is biztonságot nyújtanak a tulajdonosoknak. Az OTP Csoport tulajdonosi hátterének köszönhetően az OTP Ingatlan Zrt. az ország egyik legbiztonságosabb beruházója. A cég számára kiemelten fontos a vevők elégedettsége, ezért azon túl, hogy olyan lakásokat építünk, melyekben mi magunk is szívesen élnénk, külön figyelmet fordítunk arra, hogy a beruházásunkban megvalósuló lakóépületek átadása után is támogató hátteret nyújtsunk az üzemeltetéshez és az esetlegesen felmerülő garanciális ügyek kezeléséhez. Egy nyereménylakás esetén még fontosabb a fejlesztői támogatás, mivel a szerencsés nyertes előzetesen nem készülhetett fel egy új ingatlan birtokbavételére. Bízunk benne, hogy a nyertes, és minden vevőnk álomotthonát valósíthatjuk meg projektjeinkben.”