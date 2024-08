Vérzik a szívünk: 44 évesen elhunyt az olimpiai sportoló

Claire Lomas kiváló sportoló volt, sajnos azonban a kétgyermekes anyuka 2007-ben súlyos balesetben lebénult. Ezután azonban nem adta fel, és továbbra is a mozgás örömének élt. Megtanult robotruhában motorozni és lovagolni, a londoni paralimpián pedig ő gyújtotta meg a fáklyát. Vilmos herceg akkor úgy nyilatkozott, hogy megtiszteltetés volt vele találkozni. Az emberek összefogtak és sok pénzt gyűjtöttek neki, hogy céljait elérhesse, sajnos azonban 44 évesen most ismét balesetet szenvedett, amelybe ezúttal bele is halt - írja a Mirror.