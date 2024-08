Rémálom: tinibandák terrorizálják a helyieket – Döbbenet, mivel dobálóznak

Igencsak meghökkentő dolog miatt panaszkodnak többen is Nagykőrösön. A helyiek közül ugyanis sokan azt mondják: az utóbbi időben egyre több az elszemtelenedett, a békés helyieket terrorizáló tini és csapatokba verődött kölyökbanda.

Nagykőrös utcáin randalíroznak Fotó: Wikipédia

Lapunk a helyiektől úgy tudja, hogy a fiatalok gyakran bandákba verődve kódorognak a városban, ahol beszólogatnak az embereknek vagy éppen kéregetnek, de volt, aki azt mesélte, hogy a gyerekek ennél is messzebb mentek. Egy asszony ugyanis azt állította: ő késes fiatalokról is hallott már a városban, akik bicskával hadonásznak az emberek felé, miközben – vélhetően – kéregetni próbálnak.

Az egyik helyi csoportban egy férfi még meglepőbb dologról tett említést: ő azt állította, hogy egy gyerek először hazáig követte a boltból, majd ezután nem mást, mint egy féltéglát vágott hozzá. Azt is hozzáfűzte, hogy részben el is találta őt a gyerek, méghozzá egy olyan ponton, ahol amúgy is fájdalmai voltak, így kimondottan rossz néven vette az igencsak életveszélyes hajigálást. Információink szerint a téglával dobálózó gyermek esete nem egyedi: többen megemlítették, hogy ők maguk is találkoztak a suhanccal, annyi különbséggel, hogy ők nem kaptak féltéglát a nyakukba.

A helyiek szerint aggasztó a tendencia, ugyanis állítják: a gyerekek nem mérik fel a tetteik súlyát.

Értem, hogy vakáció van, de azért ez túlzás. Már nem tudja sok gyerek, hogy hol a határ, ez látszik azon is, hogyan közlekednek az emberek között cikázva a rollereiken. Elhiszem, hogy nem bántani akarják az embereket, csak gyerekcsínynek gondolják, de az ilyesmi életveszélyes. Mi van, ha egy riogatás vagy egy dobálózás rosszkor történik és sérülést okoz?

– tette fel a kérdést egy nagykőrösi lakos.