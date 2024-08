Magyar Péter feljelentget, de közben a mentelmi joga mögé bújva követ el bűncselekményeket

Joggal merül fel a Menczer Tamás videójában is feltett kérdés: azt hiszi, hogy neki mindent szabad?

Alvilági szórakozóhelyen akart pénzt gyűjteni

A "bulivonat" persze itt nem állt meg, botrány ide vagy oda, egyenesen az alvilág kedvenc szórakozóhelyén szervezett órási Tisza-partit Magyar, ahova csak azok léphettek be, akik regisztráltak, de ők is csak a borsos „támogatói” díj megfizetése után. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Magyar Péter a Metropol értesülése szerint pénzgyűjtő akciónak is szánta a partit, hívei egy előzetesen megvett 10 000 forintos VIP-jegy megvásárlásával juthattak be az exkluzív lehetőségeket nyújtó luxusklubba. Amelynek egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése a „szeparált VIP-szobákba”... A jelszó: csak az asszony meg ne tudja! - ezt várnánk egy háromgyermekes családapától?

A Szigeten is a VIP-ben mulatott

Persze ezzel sem lett vége még a nyárnak: jött a Sziget, és természetesen Magyar erről a buliról sem maradhatott le... Na, de nem akárhol és akárhogyan bulizott ám a hecckampányt folytató politikus: méreg drága jegyek mellett a VIP-ben mulatott, de a közel 78 ezer forintos jegyet nem csak magának vásárolta meg információink szerint, hanem a barátainak is. Megadta a módját az estének, jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit...

Luxushajóról nézte a tűzijátékot

A nemzeti ünnepet, augusztus 20-át egy exkluzív bulihajón ünnepelte a politikus. Egy Michelin-csillagoss séffel dagasztott kenyeret, és közben reklamált, hogy élő adásban nem ihat - de aztán félmeztelenre váltott, és nekilátott a borozásnak...