Kormányinfó: folytatódik a pedagógusok béremelése, előbb jön a családi pótlék

Kormányinfót tartott augusztus 22-én Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tájékoztatón számos fontos téma elhangzott.

Gulyás Gergely Fotó: Polyák Attila

További pedagógus-béremelés jön

Elhangzott, hogy a szerdai kormányülésen az oktatás volt a központi téma. 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, és ennek a 80 százaléka lesz a pedagógus-átlagbér. További 21 százalékos növekedés lesz január 1-jétől – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője közölte, a jövőben is a diplomás átlagbérek 80 százalékán marad a tanárok keresete, és 2027-re bruttó 1 millió forint lesz.

Augusztusban érkeznek a szeptemberi családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások idén is hamarabb érkeznek a tanévkezdés miatt – jelentette be Vitályos Eszter. A kormányszóvivő elmondta, hogy az előrehozott folyósítás segíti a családokat az iskolakezdésben. Akárcsak az ingyen biztosított 13 millió tankönyv és 70 ezer oktatási segédeszköz. Vitályos Eszter megjegyezte: az önkormányzatokon keresztül érvényesül az ingyenes, vagy a kedvezményes étkeztetés. A kormányszóvivő arra is kitért, hogy folytatódnak az iskolafejlesztések. 5600 iskola- és óvodafejlesztés történt.

Támogatás a fiataloknak

Vitályos Eszter megerősítette: folytatódik a KRESZ- és nyelvvizsga-támogatások is az idősebb diákok esetében. A 25 éven aluli fiatalok továbbra is szja-mentességet élveznek.

Megoldódhat Magyarország kőolajellátása

Gulyás Gergely elmondta, hogy a Mol tárgyalásainak eredményeként hosszú távon megoldódhat az ország biztonságos kőolajellátása.

Zöld utat kaphatnak Brüsszel felé az illegális migránsok

Gulyás Gergely a migrációs helyzetről azt mondta, hogy a kormány mérlegeli egy per lehetőségét. Mindezek mellett, ha az EU lehetetlenné teszi a külső határok védelmét, akkor lehetőséget adnak arra a migránsoknak, hogy az uniós országok felé menjenek.

Magyarország nem kíván a végsőkig fizetni, és egyirányú jegyet kapnak a migránsok Brüsszel felé – mondta miniszterelnökséget vezető miniszter.

A teljes, 2024. 08. 22-ei Kormányinfó itt tekinthető meg: