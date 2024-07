Fontos bejelentést tett a kormány, itt vannak a részletek

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter arról is beszélt, hogy eddig több mint 30 elnökségi esemény volt. Az elnökségi program elindult. Öt informális tanácsülés volt eddig. Több miniszteri informális ülés is lezajlott. Beszámolt továbbá arról is, hogy az agrárminiszterek és a pénzügyminiszterek Brüsszelben tárgyaltak. Így szóba került a túlzottdeficit-eljárás is. Az európai biztonság és védelempolitika területén sikerült állandó munkacsoportot létrehozni, és megállapodás született a 2025-ös uniós költségvetésről is.

November 8-án Európai Tanács-ülés lesz, ezen fogadják elfogadni az európai versenyképességi paktumot.

Családtámogatások

Vitályos Eszter Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese beszélt a családtámogatások alakulásáról. Az őstermelők és speciális adózók lakáshitelhez jutását meg fogják könnyíteni, az ő adóügyi helyzetük ugyanis nem egyszerű. Az egyszerűsítés jegyében a kormány lehetővé teszi a számukra, hogy bevételük legalább 50 százalékát beszámíthassák jövedelemként, és csak egy év társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni.

Kihirdették a felvételi ponthatárokat

Vitályos Eszter tovább folytatva kitért a Magyarország felsőoktatásra is. Mint kihangsúlyozta: 4 felvételizőből 3 felvételt nyert, 10 felvételizőből 8 fő államilag támogatott képzésen kezdheti meg tanulmányait, 90 334 felvett hallgató volt idén, ez második éve növekszik. Ezüstérmes a pedagógusképzés, 12 759 fő. Ez 2002-nél bő 3 ezerrel több. Növekedés van a felvett természettudományos tanárjelölteknél.

Végezetül Vitályos Eszter elárulta, hogy 1,7 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az elmúlt két hétben.

Olimpia

Fontos dátum a mai, ugyanis megkezdődnek az olimpiai játékok. Vitályos Eszter közölte: 181 sportoló van ott Magyarországról, ez pedig komoly erőnek számít. Megköszönte az edzők és a felkészítők munkáját, majd felszólította a lakosságot, hogy szurkoljunk együtt a sportolókért!