Ez nagyon morbid: használt koporsót árulnak a neten

Rejtélyes koporsó a Nyugati aluljáróban

Április 29-én hétfőn reggel 6 óra körül egy budapesti nő arra lett figyelmes, hogy 4 fekete ruhás illető egy sötétbarna fa koporsót cipel keresztül az aluljárón. A látvány minden bizonnyal elborzasztotta a szemtanúkat, akik egyből azt találgatták, mi vagy ki lehet a koporsóban és hogy kerülhetett oda?

Az esettel kapcsolatban találgatni kezdtek az emberek. Az olyan egyértelmű dolgokon túl, hogy egy holttest volt benne, olyan tippek is születtek, hogy egy színházi produkció kellékeiről van szó, vagy valamilyen iskolai darabhoz öltözhettek be a résztvevők, de olyan is akadt, aki valamilyen rituális szertartásra gyanakodott.