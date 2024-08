"Hihetetlen, hogy ennyi legyen két jó ember élete" – idős sofőr tarolta le Gabriella és Gábor kocsiját

Imádtam Gábor főztjét, vérbeli szakács volt, szívesen is jártam oda. Ő maga is kedves, jólelkű ember volt, aki imádta a családját, a legkisebb fia volt a mindene. Bár az a hely elátkozott lehet, ugyanis az egyik korábbi tulajdonosát brutálisan meggyilkolták. Most pedig Gábor hunyt el ilyen szörnyű balesetben