18 szomszéd nyert egyszerre a lottón: 251 millió ütötte az utca szerencséseinek markát

Lottót nyerni hatalmas öröm, amit csak a legszerencsésebbek mondhatnak el magukról. Egy brit pár, Neil és Hayley azonban a szerencséseknél is szerencsésebbek. A házasok ugyanis nemrég már a harmadik lottónyereményüket zsebelték be. Most épp 30 ezer fontot, azaz kb. 13 millió forintot nyertek. Ennek köszönhetően pedig nemrég új otthont vettek.

Van köztük egy pár, akik három hónapon belül immáron harmadszor nyertek Fotó: Unsplash

A villanyszerelőként dolgozó Neil elmondta, először csak 10 fontokat nyertek. Majd három hónap alatt zsebelték be a további nyereményeket. Mindezt csak azért, mert feliratkoztak a helyi Postcode Lotteryre, ami egyfajta irányítószám lottónak felel meg. Épp ezért nemcsak ők szoktak örülni, hanem a szomszédjaik is. Múltkor az utcájukban összesen 18 lakos nyert összesen 540 ezer font, azaz 251 millió forint értékben.

Nagyszerű érzés a szomszédainkkal együtt nyerni. Igazán összehozott minket, folyamatosan kapcsolatban állunk

– mesélte Emma, kiemelve, a legtöbben nyaralni mentek az összegből.

Még nem voltam külföldön idén. Talán szervezek egy pasis hétvégét Mallorcán. Sokat tettek értem az elmúlt években, itt az idő, hogy viszonozzam

– jelentette ki az egyik szomszéd, Ross.

Van azonban olyan, akinek más tervei vannak.

Imádom a játékfigurás tetoválásokat. Most talán megcsináltatom Sonicot. A kisfiam imádja őt

– mesélte a DailyStarnak egy lakó.