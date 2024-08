1700 embert ölt meg a tó mélyéről feltörő gáz

Álmukban fojtotta meg őket a tó gonosz szelleme

Egy rendkívül ritka természeti katasztrófa, egy úgynevezett limnikus kitörés 1700 ember halálát okozta 38 évvel ezelőtt, ezen a napon Kamerunban. Az afrikai országban található Nyos-tó mélyéről szén-dioxid tört fel, amit földcsuszamlás, a vulkáni tevékenységek változása vagy akár robbanás is előidézhetett. A gáz megfojtotta a környéken élő embereket és állatokat is, továbbá az ezzel a gázkitöréssel kiáradt víz is komoly károkat okozott a környéken 1986. augusztus 21-én. Nagyjából 20 kilométeres körzet volt érintett a természeti katasztrófában. Amikor 1986-ban a szomszédos falvak lakói először fedezték fel a tó körüli több ezer holttestet és állattetemet, azt a legendát kezdték el terjeszteni, hogy az áldozatokat és a jószágokat álmukban fojtotta meg a Nyos-tó gonosz szelleme. A tudósok az utóbbi évtizedekben azért dolgoztak, hogy ilyesmi ne fordulhasson újra elő.

A Nyos-tóból feltörő szén-dioxid 20 km-es körzetben végzett 1700 emberrel és rengeteg állattal is. A helyiek szerint álmukban fojtotta meg őket a tó gonosz szelleme. Fotó: facebook

Hawaii lett az USA 50. állama

65 évvel ezelőtt, 1959. augusztus 21-én lett az Amerikai Egyesült Államok ötvenedik tagállama Hawaii, amely a mai napig is az USA egyik exklávé tagállama, vagyis az ország térben elválasztott, különálló területdarabkája. A másik ilyen Alaszka. Érdekesség, hogy Hawaii földrajzilag teljesen elkülönül még az amerikai kontinenstől is, miután egy Polinéziához tartozó szigetcsoport a Csendes-óceánon. Fővárosa és egyben legnagyobb települése Honolulu. Hawaii változatos természeti környezete, trópusi éghajlata és aktív vulkánjai miatt a turisták, szörfösök, biológusok és vulkanológusok számára is egyaránt népszerű úti cél.

Ma ünnepli 46. születésnapját Demcsák Zsuzsa

1978. augusztus 21-én született meg Demcsák Zsuzsa, közgazdász, modell és televíziós műsorvezető. Kezdetben a Magyar Televízió Tonik című műsorának műsorvezetője volt. 1996-ban benevezték a Szupermodell című versenybe, ahol a legjobb 15 közé jutott. 1997-ben lett a TV2 Fort Boyard – Az erőd című műsorának a műsorvezetője. Ezután riporter volt a Tények, majd a Jó estét, Magyarország! című műsorokban, utóbbiban pedig volt műsorvezető is. A Prágában született tévés hosszú évekig volt a TV2 műsorvezetője, mielőtt 2017-ben, családi okokra hivatkozva felmondott volna a csatornánál, ahová aztán 2020-ban visszatért.