Rohantak az állatvédők - Nem hiszed el, mi mászott be a budapesti társasházba

Július 5-én pénteken az újpesti Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai éppen egy óvodába igyekeztek, hogy előadást tartsanak az érdeklődő fiataloknak, amikor egy érdekes hívás futott be hozzájuk.

Kígyó okozott riadalmat az egyik budapesti társasházban. Fotó: Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat

Mérges kígyó van az egyik társasházunkban

– kezdte az aggodalmas telefonáló a vonal másik végéről. Az említett társasház kezelőjét az egyik lakó ugyanis arról értesítette, hogy egy kígyó sziszeg a szobájuk sarkában:

– Nyilván a társasház kezelőnek a lakók szokták így leírni azt az állatot, ami sziszeg és nincsenek lábai – magyarázták a történteket az újpesti állatvédők, akik azonnal irányt váltottak, és gyorsan a vélt mérges kígyó felé vették útjukat.

A kígyóról később kiderült, hogy egy védett kockás sikló. Fotó: Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat

Az első látásra valóban méretesnek tűnő állat valószínűleg a szellőztetés alatt mászhatott be a földszinti lakásba, ahonnan végül az állatvédők sikeresen begyűjtötték. A családot halálra rémítő betörőről végül kiderült, hogy nem egy halálos mérges kígyó, hanem egy ártalmatlan kockás sikló:

– Nos, az óriás boa egy kisebb kockás sikló volt, ami a kertkapcsolatos lakásba simán be „lábatlankodott” – magyarázták az állatvédők. Mivel a kockás sikló még védett is, az állatvédők a szabadon engedése előtt még az óvodai előadásra is magukkal vitték a korábbi betolakodót, hogy ott a gyerekek is a csodájára járhassanak.

A történet így végül happy enddel zárult, még akkor is, ha ezek után valószínűleg mindenki árgus szemmel ül majd az ajtóban, valahányszor szellőztetni fog.