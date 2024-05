Botrány: így akarja etetni a pitonját egy tatabányai nő

Én is tartok király pitont, kizárólag fagyasztott eleségállattal etetem. Ez úgy történik, hogy havonta egyszer eszik, azután elbújik emészteni hosszú napokra, néha hetekre. Sem nyers húst, sem gyümölcsöt nem eszik. Eleve élő állatot nem szabad adni neki, mert elvadulnak tőle, még a kézhez szokott példányok is. Ezektől függetlenül gusztustalan dolognak tartom a nő posztját, nemcsak a kölyökkutyák és macskák miatt, hanem mert az ilyen táplálékkal a saját állatát is bőven veszélyezteti!