„Örökké 19” – megtalálták a hetekkel ezelőtt eltűnt fiú holttestét Tenerifén

A Jay Slater utáni keresésről lapunk több cikkben is beszámolt. A 19 éves fiatal az érettségi utáni kikapcsolódásra érkezett a szigetre, azonban egy átbulizott este után nyoma veszett, és rengeteg kérdőjel és összeesküvés-elmélet kapott szárnyra az eltűnésével kapcsolatban. A fél világ őt kereste az elmúlt négy hétben, de ez még mind semmi, ugyanis még médiumot, és egy TikTok-influenszert is felfogadott a családja, hogy megtalálják az eltűnt fiút. Emellett tévés szakértők, és magánnyomozók hada foglalkozott az üggyel. Most úgy tűnik, hogy hiába, a rendőrség ugyanis egy holttestet talált a keresési zónában, és sajtóinformációk szerint Jay Slater holtteste lehet. Megrázó részletek következnek.

Tenerifén tűnt el a fiú, aki után a fél világ kutatott /Fotó: Illusztráció/Pexels

Jay Slater családja az eltűnésének hírére azonnal a szigetre repült, és magukkal vitték Paul Arnott népszerű magánnyomozó-influenszert is, aki „embervadászatra” szakosodott. A TikTok-nyomozó akkor is kutatta a fiú nyomát, amikor a hatóságok felhagytak a kereséssel két héttel ezelőtt.

Most a helyi rendőrség megerősítette, hogy Jay utolsó ismert tartózkodási helyétől fél mérföldre északra tegnap éjszaka egy holttestet találtak.

Paul Arnott úgy tűnik, hogy nem tudta időben megtalálni Jayt. Erről posztolt is egy fotót a TikTok-oldalán:

Örökké 19. Jay Slater, szeretlek testvérem

– írta a srácról feltöltött képe mellé az influenszer-magánnyomozó. Ezzel hivatalossá tette, hogy valóban az eltűnt fiú holttestére bukkantak rá a hatóságok.