Kéz és ujjtöréssel fenyegetőző, hírhedt alak Magyar Péter helyetesse

A budapesti belvárosban "etették be" az embereket

A csalók Budapest egyik legfontosabb pénzügyi irodaházában, a Bankcenterben béreltek irodát, itt fogadták áldozataikat, itt tartottak „beetető” előadásokat. Tanúk állítása szerint ezeken gyakran részt vett Deák Boldizsár is, a csaló célja az volt, hogy megtévesszék áldozataikat, a becsapott embereknek egy listát is összeállítottak a felkínált ingatlanokból, innen választhattak „fedezetet”.

A bírósági dokumentumok alapján pedig az látható, hogy a Tisza Párt alapítója már egyetlenegy ingatlanon is havi két, két és fél millió forintot kereshetett. A bűnbanda vezetői pedig arra használhatták fel a Deák által felajánlott ingatlanokat, hogy azokra jelzálogjogot jegyeztessenek be a „befektetők” javára, „biztosítékként”. Így győzték meg őket, hogy a befektetésük biztonságban van, aggodalomra semmi ok.

Tehát ezekből az információkból az rajzolódik ki, hogy

a Tisza Párt alapítója döntő szerepet játszhatott a megtévesztő hadműveletben.

Jobbra Deák Boldizsár, a Tisza Párt alapítója, a pilótajáték jelzálogfelelőse. A tisztelet és a szabadság pártja?

Fotó: Metropol

Magyar Péter körül egyre több a gyanús figura

Mint ismert, Magyar Péter környezetében egyre több baloldali figura, elítélt bűnöző és Rolex órát viselő, kigyúrt alvilági figura bukkan fel.

Továbbá kiderült, hogy Magyar Péter gazdasági vezetője az a Sájer Mária volt, aki

4 évet volt fegyházban 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért, és csak nemrégiben szabadult.

Ezután pedig Magyar Péter legközelebbi munkatársa lett, nem csupán gazdasági vezető, de ő irányította a titkárságát is: számlákat kezelt, fizette a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket. Érdekes egybeesés, hogy

Sájer Mária Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt barátnőjének az édesanyja.

Magyar Péter és volt barátnője, Vogel Evelin

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Sájer Mária éveken át működött közre a piramisjátékban, amelyben 8 milliárd forintot tüntettek el.