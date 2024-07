„Feltépte az anyósülés ajtaját és bepattant mellém” – Egy félbolond futó tartja rettegésben Csepelt

Már többeket is összesodort az élet azzal a „csepeli futóval”, aki nagy valószínűséggel mentális problémákkal küzd. A férfi többször rátámadt már sofőrökre, most azonban egy teljesen új szintre emelte tevékenységét, amikor egy ismeretlen nő autójába üt be.