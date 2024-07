El van átkozva az álomnyeremény? Holtan találtak a lottónyertesre

Nem is olyan régen egész Magyarország lottólázban égett. Rekord magas volt ugyanis nyeremény összege, és mindenki szerette volna megváltoztatni az életét néhány vonással. A Metropol olvasóit többször megkérdeztük arról, hogy mit kezdenének az álomnyereménnyel, és sorra jöttek a jobbnál jobb ötletek. Végül egy szerencsés álmai valóra válhattak, ugyanis megnyerte a hatalmas összeget. Az egész ország irigykedett erre az emberre. Nagy vagyonokat azonban nem csak Magyarországon zsebelnek be a lottózók. Angliában a múlt évezredben szintén hatalmasat kaszált egy férfi az üzleti partnerével, most azonban holtan találtak rá.

Sokan próbáltak szerencsét a lottóval Magyarországon is Fotó: Mónus Márton/MTI

1995-ben az egész világ szeme Anglián volt. Itt ugyanis hatalmas összeget, 22,5 millió fontot (közel 10 milliárd forint) zsebelt be egy Paul Maddison nevű vállalkozó, aki üzlettársával osztotta meg a vagyont. A férfiak pezsgővel ünnepelték az álomnyereményt, és mindketten eltervezték a csodálatos életüket, jövőjüket. Maddison úgy döntött, visszavonul a munkától, és hátralévő életében a hobbijainak fog élni. Messzire költözött, vásárolt egy hatalmas kastélyt, és itt élt. Feleségével való kapcsolata később megromlott és elváltak.

Nemrégiben a rendőrség megtalálta a holttestét a milliárdos otthonában. Nem volt vele senki, a férfi egyedül halt meg – írja a Mirror.