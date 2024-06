Rengeteg a betörő, furcsa géppel szerelik fel a Tescókat

Az elmúlt hónapokban drasztikusan megnőtt a betörések száma az angliai szupermarketekben, sőt a Tesco alkalmazottakkal szembeni erőszak is durván megugrott. Ezért lépnie kellett az üzletláncnak és furcsa megoldást találtak a problémára: füstgépekkel látták el jónéhány üzletüket, amelyek akkor lépnek működésbe, ha a mozgásérzékelőik aktivitást érzékelnek.

A Tesco üzletláncnak a saját kezébe kellett vennie a betörők elleni harcot /Fotó: Unsplash

A Mindmegette lap a The Guardian információ alapján számolt be róla, hogy több Egyesült Királyságbeli Tescót is biztonsági füstgépekkel láttak el. Az eszközök célja, hogy amennyiben éjszaka betörők jutnak be a zárt plázákba, akkor füsttel árasztják el az előcsarnokot, amely nem okoz sérülést a betörőknek, de lelassítja annyira a mozgásukat, hogy a rendőrök időben elfogják őket. A füstben ugyanis nem tudnak tájékozódni a bűnelkövetők, és nem tudnak elmenekülni a helyszínről, ráadásul nem tudnak magukhoz venni termékeket sem, hogy így megkárosítsák az üzletláncot. Emellett a biztonsági kamerák továbbra is működnek, így a lassú mozgású betörőket lefülelhetik a biztonsági őrök.

A kormány szerette volna, hogy Angliában és Walesben a kiskereskedelmi dolgozók elleni támadás új, önálló bűncselekmény legyen, ám májusban elvetették a tervezetet, és mégsem került bele a parlament elé kerülő törvénycsomagba a javaslat.

- tette hozzá a lap. Így a Tesco üzleteknek maguknak kellett megoldást keresniük a problémára.