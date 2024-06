Menő nevet kapott a közeledő aszteroida, ami akkora, mint a győri tévétorony

Akár egy menő fiúcsapat neve is lehetne a 2024 JJ25, de nem az, hanem egy 113 méteres aszteroida azonosítója a NASA-nál. A győri tévétorony méretével vetekedő objektum az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint 2024. június 30-án, azaz most vasárnap mintegy 4,01 millió kilométerre közelíti meg a Földet, amikor is elhalad mellette.

A 2024 JJ25 azonosítójú aszteroida akkora, mint a győri tévétorony, és június 30-án halad majd el a Föld mellett Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Aggodalomra nincs sok, mert bár a 113 méteres aszteroida nagyobb a 2024 labdarúgó-Eb hivatalos 205 méter hosszú focipályáinál és 7,5 millió kilométernél jócskán közelebb lesz a kék bolygóhoz, ezen a távolságon belül csak a 150 méternél nagyobb aszteroidák számítanak potenciális veszélynek a NASA szabályzata szerint.