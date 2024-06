Ha ilyen színű a nyelved, azonnal menj orvoshoz!

A TikTokon közel félmillió követővel rendelkező és a hagyományos kínai orvoslást támogató szakember, Dr. Anis Khalaf a közösségi oldalra feltöltött videókban hívja fel a figyelmet arra, hogy mire érdemes odafigyelni, ha azt tapasztaljuk, hogy színt váltott a nyelvünk.

A nyelv elszíneződése többféle egészségügyi problémára is utalhat attól függően, hogy éppen milyen árnyalatúra változik a színe Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

Fehér nyelv

A fehér nyelv többféle állapot jele lehet: utalhat arra, hogy a szervezet nem termel elegendő vörösvérsejtet. Kiütés is okozhatja a nyelv fehéres elszíneződését, amit vírusfertőzés vagy bizonyos gyógyszerekre adott reakció is kiválthat. De fehéres elszíneződéssel kezdődik a nyelv rendellenes növekedése is, ami akár szájrákká is alakulhat. A nyelven megjelenő fehéres foltok kiváltó oka lehet továbbá a szájpenész, de gombás-, vagy bakteriális fertőzés is.

Sárga vagy narancssárga nyelv

A sárga nyelv általában a szájhigiénia elhanyagolásának a jele és baktériumok okozzák. Ennek kialakulási esélyeit növelheti a dohányzás, valamint a kiszáradás is. A sárga (de a fehér nyelv is) lehet a skarlát korai jele, de a nem megfelelő májműködés is okozhat sárgás elszíneződést.

Vörös nyelv

Míg a fehéres nyelv a skarlát legkorábbi jelei közé tartozhat, addig a skarlátfertőzés előrehaladtával, a nyelv kipirosodik, megduzzad és dudorok képződnek rajta, amit „epernyelvnek” is hívnak. A vörös színű nyelv a Kawasaki-betegség jele is lehet, ami az erek megduzzadását okozza a testben – ez azonban ritka betegség. Folsavhiány is kiválthatja: ilyenkor a szervezet abnormálisan nagy vörösvértesteket termel, amelyek nem tudnak megfelelően működni.

Szürke nyelv

Ugyanazok az állapotok okozhatják, mint a nyelv fehéres elszíneződését. Vannak bizonyos körülmények, amelyek miatt a szerv kifejezetten beszürkülhet. Ezek egyike az ekcéma. A túl sok vas bevétele, valamint egyes gyógyszerek mellékhatása szintén beszürkítheti a nyelvünket.

Fekete nyelv

A fekete, szőrös nyelvnek nevezett állapot bár drámai, nem annyira ártalmas, mint amilyennek hangzik. A papillákon felhalmozódó elhalt sejtek, a nyelv felszínén lévő apró dudorok okozzák. Főleg a rossz szájhigiénia váltja ki, bár a dohányzás és az alkoholfogyasztás is előidézheti.