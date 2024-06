„Egyre többen elkezdték elhagyni a partot” – ismét nagy bajban vannak a magyar turisták Görögországban

Ahogyan a minap arról már beszámoltunk, két magyar turista halt meg a görög hőségben. Egy 59 éves nő holttestét egy gyerek találta meg a tengerben. Egy középkorú férfi is a vízben lett rosszul. Egy szemtanú azt mondta a Tényeknek, hogy a mentősök csaknem fél órán át küzdöttek az életéért a parton, de már nem tudták megmenteni. Hogy mi okozta a halálukat, azt egyelőre nem lehet tudni. Az elmúlt hetekben már több turista is meghalt a nagy forróság miatt Görögországban. A Tényeknek egy szemtanú azt is elárulta, mit lehetett látni egészen pontosan:

A turisták körbe is állták a szituációt, tehát mindenki nézte, hogy mi történt, mindenki tudni akarta, hogy túl fogja-e élni, vagy sem. Majd, amikor már fél órája tartott az újraélesztés, akkor egyre többen elkezdték elhagyni a partot, főleg a családosok.