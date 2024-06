Gömbvillámmal él együtt egy Pest vármegyei férfi

Elképesztő történetet osztott meg lapunkkal a Metropol egyik olvasója. Egy Pest vármegyei településen élő, nyugdíjas férfi ugyanis hihetetlen dolgokat élt át az utóbbi időben.

A gömbvillám az utóbbi hetekben tapasztalt egyik vihar alkalmával „költözött” Józsefhez. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egy zárt Facebook-csoportban számolt be róla József szomszédainak, hogy az egyik nyári vihar során miket kellett átélnie: alig egy hete esett meg vele, hogy egy óriási fényvillanásra ébredt, mely a kertje végében álló diófa közeléből jött. A fényvillanás után alig 10 perccel a nyugdíjas József mintha ezernyi tűzhangya szúrását érezte volna a teste minden pontján.

Dörzsöltem, vakartam, mindent kipróbáltam, de majd egy órába telt, míg enyhülni kezdett

– állította a férfi, akin az eset után időnként előjött ez a furcsa, megmagyarázhatatlan érzés.

A dolog egyik érdekessége, hogy miután József a kertje végében lévő tyúkólhoz ment, hogy kivegye a tojásokat az állatok fészkéből, mindig egyre jobban érezte ezeket az erős szúrásokat, mely néha olyan volt, mintha rengeteg szúnyog támadta volna meg. Az égő, viszkető fájdalom általában jóval azután enyhült, hogy kijött az állatok lakóhelyéről, ami miatt manapság inkább már a kertben eteti őket.

A mai napig ilyeneket érzek, ha odamegyek a tyúkok épületének közelébe

– állította József, aki szerint olyan volt, mintha egy gömbvillám költözött volna oda, amit nem lehet kilakoltatni. A diófán egyébként a hatalmas vihar után láthatóak voltak olyan szokatlan égési nyomok, amik akár villámcsapás maradványai is lehetnek, de a férfi nem érezte, hogy őt is megcsapta volna a villám. Úgy tudjuk, hogy József orvosnál is járt a problémájával, aki fizikailag semmilyen rendellenességet nem talált nála.

Bár József érzi, amit érez, nem biztos benne, hogy jól érzi, hiszen senki más nem tapasztalt hasonlót, éppen ezért nem tudja, hogy mi tévő legyen az abnormális elektromos lakóval szemben.