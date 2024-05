Futótűzként terjed az oroszországi gömbvillámról készült felvétel az interneten – Video

Különös természeti jelenségről készült videó Oroszországban. Egy tűzgömb átmegy a vasúti síneken, majd az erdő szélére érve egy óriási villanás kíséretében köddé válik.

Gömbvillámot videóztak le Oroszországban (Fotó: Facebook)

A gömbvillám egy különös természeti jelenség. Igen ritka, de létezik. Súlyos égési vagy akár halálos sérülést is képes okozni. Hazánkban szerencsére ritkán lehet találkozni vele. Most Oroszországban örökítettek meg egyet, amint a vasúti sínek közt cikázik, szinte átrepül felettük, majd az erdő szélén villanás kíséretében felrobban és eltűnik.

Furcsa jelenség. Mindenki hallott róla, de nagyon kevesen láttak még gömbvillámot.

Az elmúlt napok viharos, villámlós és mennydörgős időjárása idején biztosan több embernek eszébe jutott már, hogy mit tenne, ha szembetalálkozna egy ilyen ijesztő égi képződménnyel.

Még a tudomány számára is ködös a keletkezése, de az egészen biztos, hogy létezik. A szemtanúk leírása alapján áttetsző labdaként kék, sárga és vörös színben pompázik. Lehet gömb és hosszúkás alakú is, a föld felszínével párhuzamosan mozog, és időnként megáll.

A természetben villámlás hatására létrejött gömbvillámról a tudósok azt feltételezik, hogy villámcsatornában visszamaradt plazmaanyagról van szó. De elektromos eszközök is képesek létrehozni elektromos kisüléssel vagy magasfeszültségű vezetékeken bekövetkező zárlattal.

A gömbvillám hatalmas energiát hordoz magában. Képes átégetni még a ház falát is, így a testtel érintkezve halálos sérülést is okozhat. 15 éve Dél-Oroszországban egy gömbvillám egy pásztor és 300 juh vesztét okozta.

De nem kell aggódni, hiszen nagyon ritka jelenség. Hazánk felett egy zivatar idején több ezer villám keletkezik, így számuk éves szinten eléri a milliós nagyságrendet. Gömbvillámból pedig két-három évente maximum egyet regisztrálnak.