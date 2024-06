Nem hiszed el, mit tettek a bolti eladók egy sérült kislánnyal Szolnokon!

Ugye te is rettegsz tőle, hogy egyszer a gyermeked hisztizni kezd egy üzletben, mert nem kap meg valamit? Hát persze, hogy ez minden szülő rémálma, pedig ez egy teljesen hétköznapi dolog, ami miatt senkinek nem kellene szégyenkeznie. Főleg azoknak a szülőknek nem, akik beteg gyermeket nevelnek... minden tisztelet az övék!

A bolti eladók csodálatosan viselkedtek a kislánnyal – Fotó: Ruslan Huzau / Képünk illusztráció

Viktória egyik nap arra lett figyelmes, hogy egy édesanya próbálja csitítani tizenéves sikítozó gyermekét az egyik üzlet előtt, ám a kislány nemhogy lecsillapodott volna, egyre durvábban kezdett viselkedni. Viktória azonnal a család segítségére sietett, ám mire odaért, csodálatos dolog történt.

Anyuka próbálta felállítani az akkor már a földön fekvő lányát, de nem sikerült neki

– mesélte lapunknak Viktória, aki először azt hitte, a gyermek rosszul van, így azonnal az édesanya segítségére sietett. Ám mire odaért, a probléma egy csapásra megoldódott. Kiderült, hogy a gyermek sérült, és azért akadt ki, mert megtetszett neki egy bikinifelső, amit az édesanyja nem tudott neki megvenni.

A bolti eladók mesélték el, hogy megsajnálták a beteg kislányt, és összedobták neki a bikinifelsőre valót

– fűzte tovább Viktória, aki a bolti eladóktól azt is megtudta, hogy a kislány édesanyja borzasztóan szégyellte magát, és nem is akarta elfogadni az eladók felajánlását, ám sikerült jobb belátásra bírniuk.

Minden anya rémálma a hiszti, de teljesen normális dolog – Fotó: pexels.com / Képünk illusztráció

Viktória az első pillanattól kezdve együttérez az édesanyával, ugyanis hasonló helyzetben van, szintén sérült gyermeket nevel. Az édesanya szerint a bolti eladók hozzáállása csodálatra méltó volt.

A kisebbik fiam Down-szindrómás. A hasonló helyzetben lévő szülők tudják csak, hogy milyen nehéz egy ilyen helyzetben szót érteni egy sérült gyermekkel. Ez a helyzet sosem egyszerű egy szülőnek. Szerintem a dolgozók megérdemlik a köszönetet!

– zárja Viktória, aki az egyik szolnoki Facebook-csoportban is beszámolt az esetről, hogy bebizonyítsa, a szuperhősök bizony köztünk járnak. A bolti eladóknak hála a kislány azonnal megnyugodott, és édesanyjával együtt higgadtan tudott távozni az üzletből. Természetesen a legtöbben elismerték a szívből jövő jó cselekedetet, ám akadtak olyanok is, akik szerint rossz üzenete van annak, ha egy hisztiző gyerek megkapja, amit akar. Persze tény, hogy nekik is igazuk van, de jelen esetben figyelembe kell venni, hogy sérült gyermekről van szó, és azt is, hogy nem az édesanya volt az, aki végül teljesítette a gyermek kívánságát.

Csodálatos történet! Nagyon jó, hogy vannak még ilyen emberek!

„A legeslegszebb tett volt! Aki nem ismeri, hogy milyen egy sérült gyermek, az ne is ítélkezzen eszetlenül. Marha könnyű nevelési tanácsokat osztogatni egy sérült gyermek neveléséhez. De javaslom annak, aki ilyen okos, hogy mehet önkénteskedni táborokba, napközikbe, ahol ilyen gyermekek vannak. Biztos örülnek a segítő kezeknek!"