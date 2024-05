Ezt nem fogod elhinni! – újabb különleges állatot sétáltattak Budapest utcáin - Fotó!

Most hogy egyre melegszik az idő, elengedhetetlen, hogy mielőtt kivisszük sétáltatni kis kedvencünket, a kezünkkel ellenőrizzük a járda hőmérsékletét, ugyanis ha nem bírjuk a kezünket 5 másodpercnél tovább a betonon tartani, akkor kutyusunk mancsa is könnyen megéghet. A hatalmas forróság miatt az állatszakértők azt ajánlják, hogy ha tehetjük, kora reggel és késő este vigyük el egy hosszabb sétára négylábú barátunkat. Ha házi kedvencünknek délután is szükséges elvégeznie a dolgát, csupán egy nagyon gyors kör ajánlott. De vajon ez a patásokra is vonatkozik?

Póniló sétált Budapest belvárosában Fotó: Instagram/Lookatthehungarians

Nagyon úgy tűnik, hogy nem, ugyanis Budapest belvárosában egy középkorú nő a délutáni napsütésben vitte ki sétálni mini pónilovát. Persze a szürreális látványról fotó is készült. Bár többeket meglepett a látvány, ez koránt sem annyira ritka eset, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Az ilyen pici pónikat gyakran viszik kórházakba beteg gyerekekhez terápiás céllal, úgyhogy lehet, hogy ez a póni is éppen oda tartott.

Nem ez az első eset, hogy furcsa állatokat sétáltattak a főváros utcáin. Nemzetközi sikere lett egy fotónak, amelyen egy férfi látható, miközben alpakákat sétáltat Pesterzsébeten, a Bölön utcában. Furcsa látvány, az biztos, bár az utca gyakorlatilag a beépített terület széle, a parkerdő mellett. Időközben kiderült, az állatok a Pesterzsébeti Lovasiskola alpakái: a fehér Alpi, a barna Emma, a kicsi pedig Cria.

Kutyaként viselkedett a zuglói házi disznó Fotó: Instagram/Lookatthehungarians

Két hónappal ezelőtt pedig a Budapest Környéki Törvényszék épülete és Zugló vasútállomás közötti területen ámultak el a helyiek, egy férfi ugyanis a legnagyobb természetességgel sétáltatta házi kedvencét: egy disznót.