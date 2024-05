Menczer Tamás: Csak nekünk van egy békepárti miniszterelnökünk, aki mindig megvédi a magyar érdeket

Nekünk van egy békepárti miniszterelnökünk. Tulajdonképpen most már csak nekünk van akcióképes békepárti miniszterelnökünk az Európai Unióban, Orbán Viktor, ő mindig megvédte a magyar érdeket. Nekünk egy válságálló miniszterelnökünk van. Ha belegondolnak az elmúlt években, COVID, bevándorlás, gazdasági válság, háború, szankciók, energiaválság, másik gazdasági válság a háború miatt, és lehetne sorolni. Orbán Viktor mindig meg tudta védeni a magyar érdeket, ezért mondom, hogy egy válságálló, kipróbált miniszterelnök, aki most is meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát, de csak akkor tudja megvédeni, hogyha mindenki mellette áll, a közösségünk minden tagja, ha ott vagyunk mellette június 9-én, akkor meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát. Ezért az a feladatunk, és azt kérem önöktől nagy tisztelettel és önöktől követve keresztül mindenkitől, akit elérnek, hogy ha módjukban áll, akkor legyenek ott június 1-én a Békemeneten, aztán 9-én a szavazás során vigyünk el a közösségünkből mindenkit, a közösségünk minden tagját, mert ha mindannyian elmegyünk, akkor győzünk