Megható dolgot tett a bicskeiekért Mészáros Lőrinc

Ez segítség a mindennapokban, az orvosi ellátásban, abban, hogy eljussunk a szakrendelésekre, akár távolabbi vizsgálatokra is elvisznek minket, Fehérvárra vagy Budapestre. Jó, hogy van rámpája, mert így tolókocsival is be tudunk ülni. Én nehezen mozgok, ezért az is nehezen megy, hogy beszálljak egy autóba