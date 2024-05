Magyar Péter és jelöltjei egyértelműen háborúpártiak

„Rezsicsökkentés-ellenes, bevándorlás-párti, háborúpárti jelöltek vannak Magyar Péter EP-listáján” – mondta Menczer Tamás a Tv2 adásában, közölte az M1. Az interjúról a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalra töltött fel egy összefoglalót. Menczer Tamás azt mondta: a listán olyanok is vannak, akik a magyarokat agymosottnak tartják.

„Ha valaki megnézi az ő jelöltjeit, akkor én nagyon bízom benne, hogy ez befolyásolni fogja a magyar emberek döntését. Ennél baloldalibb, háborúpártibb, bevándorláspártibb politikai közösség, mint az ő pártja, és ő maga nem is lehetne” – fogalmazott Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter a tüntetésein rendre ironikus hangnemben beszél arról, hogy Magyarország közvetlen szomszédjában háború zajlik

és azt is igyekszik elbagatellizálni, hogy a harcok eszkalációja elemzők szerint is egyre fenyegetőbb. Magyar Péter ennek ellenére azt állítja, hogy sem ő sem pedig a többi baloldali politikus nem háborúpárti.

Szombaton a közösségi oldalán a kormánypártok stop háború plakátja előtt pózolva a vele együtt a plakáton szereplő Soros Györgyöt, Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet is védelmébe véve feljelentéssel fenyegetőzött. Azt írta, rágalmazásért jogi lépéseket tesz.

„Azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon” – reagált a fenyegetésre a miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzés alatt. Orbán Balázs arra utalt, hogy a támogatásért cserébe Magyar Péternek is végre kell hajtania a parancsokat.

Néhány napja a Magyar Nemzet írt arról, hogy a Magyar Péter EP-listáján hetedik helyen szereplő Kollár Kinga Ukrajna kapcsán agymosottnak nevezte a magyarokat. Sőt – ahogy a portál fogalmaz –, az ukránokat példaként állította a magyarok elé.

„Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket” – írta Kollár Kinga.

Korábban Magyar Péter Kossuth téri tüntetésének Svájcban élő szónokáról, Keresztesi Péterről derült ki, hogy Zelenszkij beszédét megosztva 2022 márciusában „szégyent” emlegetett Magyarország álláspontja kapcsán.

„Magyar Péter mögött ott van a teljes Soros-féle kampánygépezet, a jelöltjei pedig Soros-szervezetek emberei” – hívta fel a figyelmet a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyar Péter bejegyzése kapcsán.

Menczer Tamás hangsúlyozta: a baloldali politikus és jelöltjei világosan elmondták, hogy Magyarország „szégyen” a békepárti álláspontja miatt, és a békét akaró magyar embereket „agymosottnak” nevezték. A politikus hozzátette „Magyar Péter baloldali és háborúpárti. És persze hazudik. Mint mindig.”

Magyar Péter azzal fenyegette meg politikai ellenfeleit, hogy nem lesznek békések a Hősök terén – számolt be a Magyar Nemzet. A lap szerint a korábbi igazságügyi miniszter volt férjének hergelése azért is veszélyes, mert Szlovákiában a Robert Fico elleni merénylet elkövetőjét is a politikai ellenszenvből kialakult vak gyűlölet vezérelte.

Erőszakkal fenyegetőzött Magyar Péter azon a kampánygyűlésen, amit a napokban tartott Újfehértón. Korábban már cáfolt állításokat hangoztatott, majd arra a következtetésre jutott, hogy joggal rettegnek tőlük. A volt igazságügyi miniszter volt férje azt mondta: eddig békések voltak, de a választások előtti gyűlésükön nem lesznek azok.

„Nem leszünk annyira békések Budapesten, a Hősök terén. És nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian. És ott nem fogják tudni megállítani a tömeget” – hangoztatta Magyar Péter.

A nyílt fenyegetőzés vagy a burkoltan erőszakra buzdítás nem áll távol Magyar Pétertől.

Korábbi rendezvényein is előfordultak hasonló esetek.

Márciusban a Hír TV riporterét vették körbe a lincshangulatba került szimpatizánsai, miután rájuk uszította őket. A tévéstábot a rendőröknek kellett kimenekíteniük a dühös tömeg gyűrűjéből.

Amikor Magyar Péter meglátja a jobboldali újságírókat, televíziós stábokat, mindig figyelmezteti és feltüzeli a rajongóit. Majd amikor kezdenek elfajulni és erőszakkal fenyegetni az indulatok, megkéri a tömeget, hogy ne bántsák és hagyják dolgozni a sajtót. A napokban

a templomból távozó híveket kezdte zaklatni egy platóról Putnokon.

Magyar Péter a település polgármesterét provokálta korábbi megszólalásából kiragadott mondatokkal.

Magyar Péter a menet zavarását és az ordibálást akkor sem hagyta abba, amikor már csak a templomot elhagyó hívek haladtak el előtte.

Miközben Magyar Péter az árkok betemetéséről beszél és a szeretetet hirdeti, a tettei ezzel köszönőviszonyban sincsenek

– erről Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója beszélt egy videóban.

„Szerintem a volt feleségének is egy kis szeretet jobban esett volna, mint a nadrágszíj meg a diktafon. Ez egy kétszínű, hazudós, agresszív ember, ez probléma, és még nagyobb probléma, hogy háborúpárti és külföldről irányított és finanszírozott, ugyanúgy, mint az összes többi baloldali” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A hazai közéletben az utóbbi időszakban elszabadultak az indulatok az ellenzéki oldalon. A Magyar Nemzet szerint a veszélyes folyamat forrása Magyar Péter és szimpatizánsai, akik már

nyíltan fenyegetik az újságírókat és a politikai ellenfeleiket.

A lap megjegyzi, hogy a Robert Fico ellen elkövetett merénylet kiváltó oka is a határtalan és gátlástalan indulatkeltés és hergelés volt.

Magyar Péter jelöltje évekig fúrta a rezsicsökkentést Brüsszelben – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint Gerzsenyi Gabriella egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Gerzsenyi, aki 2005 és 2021 között dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottságnál, most a hatodik Magyar Péter európai parlamenti listáján.