"Jössz egy babakocsival és egy gyereknappal!" - üzent az óbudai apuka a türelmetlen BMW-snek

Óriási szerencse, hogy ép bőrrel megúszta egy óbudai család azt, ami május 26-án vasárnap, pont gyereknapon történt velük. B. Balázs az egyik nyilvános kerületi Facebook-csoportban kelt ki magából, miután a buszba, amelyiken a várandós felesége és a gyermeke utazott, egy figyelmetlen BMW-s belehajtott.

A buszon egy 2 éves kislány is volt, kórházban kötött ki. Képünk illusztráció / Fotó: Ruslan Lytvyn / Shutterstock

„Bátran elhajtott”

Nem ilyen gyereknapot szánt Balázs a kislányának, mint amit át kellett élnie vasárnap. Ezért is döntött úgy, hogy - miközben a történtek után röviddel a 2 éves lányával és hathónapos terhes feleségével orvosi vizsgálatokra vártak az egyik fővárosi kórházban - elpanaszolja a történteket, hátha a balesetben részt vevő autós is látja az üzenetét.

Balázs családja a 9-es buszon utazott, amikor a III. kerületi Raktár utcánál egy BWM-s sofőr eléjük hajtott a járművével. Mindössze néhány másodperc előnyt akarhatott magának a busszal szemben, de döntésének komoly ára lett: az autó összeütközött a busszal – az ő családja pedig utána a kórházban kötött ki.

Innen szeretnék nagyon boldog gyereknapot kívánni annak a BMW sofőrnek, aki egy órája bevágott a 9-es busz elé, ezzel balesetet okozva. Gondolom, nagyon nem érdekli, mi történt, mert bátran elhajtott, de innen üzenném neki, hogy a 2 éves kislányom és a 6 hónapos babát váró feleségem jól vannak

– írta az apa, hozzátéve: bár komoly sérülést szerencsére nem szenvedett a családja, a kislányát még napokig fogja kísérteni a baleset következménye.

A kislányom pár napig nem fog tudni szilárdat enni

- fogalmazott Balázs.

„Nem így kellene a gyereknapot tölteniük”

A férfi szerettei egy babakocsival utaztak a buszon, ami az ütközéstől eltört, ráadásul a lánya gyereknapját is tönkretette a baleset helyszínéről elhajtó BMW-s. „Jön egy babakocsival és egy gyereknappal! Remélem, a néni is jól van, akit meg elvitt a mentő. Kérlek, vezessetek óvatosan, van még itt a kórházban több gyerek is, akik közlekedési balesetet szenvedtek. Nem így kellene a gyereknapot tölteniük” - zárta szavait az apuka.

Megkérdeztük a balesetről a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, ahol a történteket megerősítették és egyúttal közölték: feljelentés kiegészítést rendeltek el az ügyben.