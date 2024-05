Eltűnt az angyalarcú pesti tinilány: különös, amit a szülei mondtak

Györök Anna május 6-án a XVI. kerületi otthonából indult el este tíz órakor. A családja akkor azt hitte, tinilányuk visszatér a lakásukba, de sajnos nem így lett. Az angyalarcú lány eltűnése óta különös információk kezdtek el terjedni az interneten, amit a gyerek szüleinek szavai még nyugtalanítóbbá tesznek.

A lányt még nem találták meg / Fotó: Virrage Images

Titokzatos alakokkal lehetett

A Metropol telefonon elérte a lány szüleit, akik azonban elzárkóztak a nyilatkozattól. Annyit viszont Anna édesapja szűkszavúan és elkeseredetten hozzátett, hogy napról napra változik a helyzet a lányuk keresése kapcsán.

Amit tudni lehet, hogy Anna a Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola diákja, az osztálytársai is kiveszik a részüket a keresésből – ők és a szüleik is megosztották az Isaszeg Polgárőr Egyesület felhívását. Egyelőre rejtély, mi történhetett a lánnyal.

Az otthonától távolra kerülhetett

A Mintakezek Egyesület azt állítja, hogy a tini egy másik településen, Pécelen tűnt fel később és pénzt vett le egy bankautomatából, valaki más pedig azt adta hírül, hogy vonatjegyet vásárolhatott a pénzből.

Egyelőre a gyönyörű pesti tini eltűnésével kapcsolatban több a kérdés, mint a válasz: vajon elrabolták Annát? Valaki kényszerítették rá, hogy pénzt vegyen le ki egy péceli bankautomatából? Egyáltalán, hogy került Pécelre, ha igaz a hír? Ezekre a gyanús körülményekre gondolhatott Anna édesapja, amikor azt mondta, napról napra változik a helyzet?

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitányság jelenleg is nagy erőkkel keresi a lányt. Anna a rendelkezésre álló információk szerint 170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete színű bőrdzsekit viselt. A Metropol úgy tudja, leginkább sötét színű ruhákban szokott járni.

Kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, de a nyomozás érdekeire hivatkozva csak annyit válaszoltak, hogy a BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Györök Anna eltűnése ügyében,