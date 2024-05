Hihetetlen felfedezés az egyiptomi piramisoknál, teljesen ledöbbentek a tudósok

Biztosan sokan találtak már ki ilyen-olyan kifogást, amikor valamiért nem akaródzott dolgozni menniük, de az ókori egyiptomi munkások alighanem túltettek valamennyin. Egy több mint 3200 éves telerótt kőtábla fedte fel, milyen fura hivatkozási alapokkal maradtak távol a munkától a piramisépítők – számolt be róla a Unilad.

Fotó: Pexels

A British Museumban őrzött, osztrakon néven ismert mészkőtábla az időszámításunk előtti 1250-es év munkaerő-nyilvántartását tartalmazza egyiptomi hieroglifákkal. Az írást megfejtve kiderült, hogy a piramis építésén részt vevő negyven alkalmazott bizony jó pár napot ellógott, és még az indokaikat is akkurátusan feljegyezték. Szerepel köztük betegség, nemcsak saját, hanem hozzátartozóké is, ami nyilván elfogadható, gondolván arra, milyen szociális háló lehetett akkoriban. Voltak például, akik azért maradtak távol, hogy segítsenek a „vérző” feleségükön vagy lányukon, ami nem azt jelenti, hogy ők balesetet szenvedtek, csupán a „havibaj” miatt kellett őket kiváltani odahaza. A balesetek között is akad persze szokatlan, egy munkást például skorpió mart meg. Megint mások a „rokonok balzsamozását” hozták fel indokul, ami körülbelül olyan lehet, mintha manapság valaki egy temetés miatt kéredzkedik el a munkahelyéről.

A legsajátságosabb okra azonban egy Seba nevű dolgozó hivatkozott, aki sörfőzés címén húzta ki magát a munka alól.

Az ókori Egyiptomban a sör nélkülözhetetlen volt a munkások számára, a gízai piramisok építőinek például napi 1⅓ gallon (több mint 10 korsó) volt a fejadagja

– mutatott rá Tasha Marks, a British Museum élelmiszer-történésze.

Szóval amikor megerőltetőnek érzed a munkád a számítógéped mögött a légkondis helyiségben, gondolj a piramisok építőire, és rögtön megbocsátasz majd néhány túlzónak gondolt kifogást, hogy elkerüljék aznapra a melót.