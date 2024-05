Cukorbetegként is élhetnek teljes életet a gyerekek – ebben segít az Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Izeli Luca ebben a tanévben kezdte az iskolát, első osztályos. Neki és szüleinek azonban nemcsak az okozott izgalmat, vajon milyen lesz az iskola, hanem az is, hogyan fogadják majd, hogy diabéteszes, miként lehet megoldani az iskolában is, hogy teljes biztonságban legyen. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány az Oktatási Hivatallal közösen most újabb programot indít azért, hogy az óvodákban és iskolákban biztonságban legyenek a cukorbeteg gyerekek is.