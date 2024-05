Milyen árakkal kalkulálhatunk ezen a héten? Utánanéztünk az Árfigyelőn!

Vásárlás előtt érdemes körülnézni, hogy mindent a legkedvezőbb áron szerezhessünk be. A Metropol most is megnézte az online Árfigyelő rendszerben, hol vannak a legjobb élelmiszerárak. Vásárlási körképünkben az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny és a Tesco üzletlánc által forgalmazott sajt, tej, sertéshús és szárnyashús, paradicsom, banán, alma, citrom és a szezon kedvence, az eper árai között böngésztünk ezen a héten. Az Árfigyelővel akár tízezreket is spórolhatunk a hétvégéi bevásárlásnál.

Az Árfigyelővel sokat spórolhatunk. / Fotó: Ljupco Smokovski (Illusztráció)

Nézzük, hol vannak a legkedvezőbb árak!

A trappista sajtok ára csökkent az elmúlt hetekhez képest. A Riska félzsíros tömbsajt, 1779 Ft/kg-ért az Auchan kínálatában a legolcsóbb.

félzsíros tömbsajt, Ft/kg-ért az kínálatában a legolcsóbb. A tejek közül kétfélét néztünk meg. A Dunatej 2,8 százalékos UHT tej 229 Ft-ért a Pennyben és a Parmalat 2,8 százalékos EST tej ára az Auchanban volt a legkedvezőbb: utóbbi 299 Ft-os áron.

2,8 százalékos UHT tej Ft-ért a és a 2,8 százalékos EST tej ára az volt a legkedvezőbb: utóbbi Ft-os áron. A tejföl sem maradhat ki a listánkból. A 450 grammos kiszerelésű, 20 százalékos tejfölök piaca kiegyenlített ezen a héten és szinte mindenhol ugyanazt a 455 forintos árat találtuk az Auchan-ban, az Aldi-ban, a Lidl-ben, a Spar-ban és a Penny-ben.

A hústermékek közül a csirkemell és sertéscomb árát néztük meg:

A Tesco kínálatában az egykilós Friss pultos csirkemell filé ára lejjebb ment és már 1349 Ft-os áron kapható.

kínálatában az egykilós ára lejjebb ment és már Ft-os áron kapható. A sertéscomb a hétvégi grillezéshez is jól jön. A pultos, csont nélküli comb a Tesconál, 1559 Ft-ért vásárolható, míg az Auchan a vákuum-csomagolt változatát 1599 Ft-ért adja.

A hétvégi bevásárlásnál érdemes előre megnézni, hol találhatók a legjobb árak. / Fotó: Davizro Photography (Illusztráció)

Zöldségek közül a jó saláta alapanyagok árait néztük meg és a szezon kedvenc gyümölcseiből válogattunk:

A paradicsom ára újra csökkent a múlt hetihez képest, a fürtös paradicsom az Aldi kínálatában a legjobb: 599 forint egy kiló.

az kínálatában a legjobb: forint egy kiló. A kígyóuborka az Auchanban a legolcsóbb, 178 Ft darabja.

az Ft darabja. Jó hír, hogy a citrom ára csökkent a múlt hét óta. A legkedvezőbben 598 Ft-ért az Aldi-ban vehetünk egy kilót. Limonádéhoz ezek a lédús citromok a legjobbak.

ára csökkent a múlt hét óta. A legkedvezőbben Ft-ért az vehetünk egy kilót. Limonádéhoz ezek a lédús citromok a legjobbak. A banán ára viszont emelkedett a múlt hét óta, 598 Ft-ért az Auchan és a Lidl kínálja. De sebaj, itt vannak végre a friss hazai gyümölcsök!

ára viszont emelkedett a múlt hét óta, Ft-ért az és a kínálja. De sebaj, itt vannak végre a friss hazai gyümölcsök! A földieper a szezon kedvence és az ára is egyre kedvezőbben alakul. Az Auchan üzleteiben találtuk meg a legjobb árat. Az 500 grammos kiszerelés 898 forintos áron kapható. Kilós ára 1796 forint, ami jóval olcsóbb, mint a többi üzletben.

a szezon kedvence és az ára is egyre kedvezőbben alakul. Az üzleteiben találtuk meg a legjobb árat. Az grammos kiszerelés forintos áron kapható. Kilós ára forint, ami jóval olcsóbb, mint a többi üzletben. Az alma ára változott a múlt héthez képest. Az Penny-ben kapható Idared alma kilója 379 forintért a legolcsóbb, de az Aldi piros almája 399 forintos kilós ára is kedvező, amiből még isteni almás pitét is tudunk készíteni.