Szörnyethalt a 21 éves sportoló, miközben egy őrült mutatványt próbált végrehajtani

Dallas LeBeau mindig is imádott sportolni, főleg, ha közben őrült mutatványokat is csinálhatott. A 21 éves tehetség síelni szeretett a legjobban, a legutolsó mutatványát is síléceken kísérelte meg – de sajnos tragédia lett a vége, ugyanis a helyszínen szörnyethalt, a családja pedig alig bírja feldolgozni, hogy már nincs többé.

Dallas LeBeau síelve szeretett volna átugratni egy autópályát, de sajnos nem tudott eléggé felgyorsulni, így a betonba csapódott.

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére sem ébredt már fel, szinte rögtön az életét vesztette – a hatóságok szerint volt rajta védőfelszerelés, sisakot is viselt.

Az emberek rögtön elkezdtek gyűjteni Dallas LeBeau családjának, hogy eltemethessék a sportolót. Az egyik gyerekkori barátja megtörten nyilatkozta, hogy mennyire vidám, jólelkű ember volt a tragikus sorsú, időnként különböző mutatványokat is bemutató síelő, aki másokat is arra buzdított, hogy próbálják ki ezt a sportot, mert nagyon jó.