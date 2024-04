Retro: dúsgazdag magyar gázolt el egy utcaseprőt a Rákóczi úton - fotók

Rendkívüli posztot osztott meg a minap a Budapesti Rendőr-Főkapitányság. A BRFK nem akármiről számult be ugyanis hivatalos Facebook-oldalán: az első pesti autóbalesetről, amit nem más okozott, mint Törley József! Az ország első gépjárműs balesete 1900-ban történt Budapesten, egy decemberi napon, a Rákóczi úton.

Az eset egyik főszereplője Czolits János utcaseprő, míg a másik Törley József.

A pezsgőkirály a feljegyzések szerint húsz kilométeres sebességgel repesztett a Rákóczi úton, amikor megtörtént a baj. A következtetések alapján a közterületi koszfelszámoló Czolits nem volt felkészülve rá – a korszak gépjárműforgalmára tekintettel nem is nagyon lehetett érvényes empíriája a tárgyban – hogy a Törley kormányozta benzinszekér oly hamar az ő közelébe ér; elélépett, azzal akaratán kívül elsodortatván önmagát.

- írja posztjában a rendőrség régies megfogalmazással.

A fennmaradó hírek szerint az utcaseprőnek nem esett komoly baja az ütközést követően, ám cserébe vaskor kártérítést kért. Az ügyet 1900.12.14-én tárgyalta a bíróság, ahol a legfontosabb kérdés az ítélet meghozása előtt az volt, hogy Czolits János 8 vagy 14 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett-e.

A tárgyalásba szakértőket is bevontak, ám nem tudtak dönteni, így egy újabb időpontot tűztek ki december 29-ére. Czolits és Törley azonban még ez előtt, peren kívül megegyeztek. A pezsgőmágnás háromnapi munkabért és jó pár láda pezsgőt adott a baleset elszenvedőjének kárpótlásként.

Az első magyar baleset utóhatása, hogy 1901-ben Rudnay Béla budapesti rendőrfőkapitány már paragrafusokkal regulázni látta szükségesnek a motoros járművek közlekedését. 1901. június 14-én tartották meg az első forgalmi vizsgát a Városliget határában, mint jelentős eseménynek, igencsak megadva a módját: a sofőrök egy helyszínretelepített cigányzenekar áradó nótaszavának kíséretében vizsgázta. Az egyes számú jogosítványt Faragó István alkalmazott sofőr, az 1. számú rendszámot pedig gróf Eszterházy Mihály Mercedes autója kapta.

- olvasható a bejegyzésben.

Kiemelték, hogy a vizsgázók közt volt Törley József, és akkora már alkalmazásban álló sofőrje, Kalmár Sándor is. A jogosítvány mellé szintén kötelező jelleggel bevezették a forgalmi engedélyt is, illetve ugyancsak 1901-ben kezdetét vette a gépjárművek egyedi azonosítójellel való ellátása is.