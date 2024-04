A lottóötös is kevés lenne Gattyán György Andrássy úti palotájáért

Megjelent az ingatlanpiacon a város egyik legértékesebb háza, amelyet elképesztően magas áron próbál eladni a tulajdonosa. Utánanéztünk, hogy pontosan melyik épületről is van szó.

Elképesztő, hogy ezt a csodálatos épületet 2015 óta nem használják semmire – Fotó: Bruzák Noémi MTI

Az Andrássy úton található ötszintes neoreneszánsz épület közel 5000 négyzetméternyi belsőjét 2013-ban újították fel. A tulajdonos, aki az egyik leggazdagabb magyar, nagyon igényesen hozatta rendbe a házat. A külső homlokzatán meghagyta az eredeti stílusjegyeket, a belső tereknél pedig a modern és a 18. századi elemeket ötvözte, ahol irodákat és kereskedelmi eladótereket rendezett be. Az épületet a luxusingatlanok eladására specializálódott neves ingatlaniroda hirdeti. Megkerestük őket, hogy megtudjuk, mennyiért is árulják, de választ nem kaptunk, így most saját kalkulációnkra hagyatkozunk, vajon mibe is kerülhet egy ilyen impozáns épület Budapesten, az Operaház tőszomszédságában. Az Andrássy úti ingatlanok átlagos négyzetméterára állapottól függően 1-3 millió forint között vannak a piacon. Ez a luxuskategóriába sorolható épület viszont speciális, és a környéken korábban értékesített épületeihez hasonlítva a 3-4 milliós négyzetméterár tűnik reálisnak. Ha a volt balettintézet 2007-es értékesítését vesszük alapul, amikor az épület a portugál Aquapura Hotelshez került 7,5 milliárdért, így a mostani számítások szerint az Il Bacio Di Stile ára 15-20 milliárd között lehet.

Miért híres ez az épület?

Először is mert a tulajdonosa Gattyán György, aki 424 milliárd becsült vagyonával az egyik leggazdagabb magyar. A felnőtt tartalmakat szolgáltató internetes cége mellett felsőoktatási intézménye is van, továbbá producer és a Junior Prima díj mecénása is egyben. Az Andrássy úti 19-es szám alatt 2013-ban nyitotta meg a luxusmárkákat árusító üzletházát, amely nemcsak egy áruház volt. Az épület híres lett a gyönyörű műemléki környezetben megvalósított modern belsőépítészeti megoldásaival, ráadásul a tulajdonos még saját műgyűjteményét is kiállította, így az oda látogatók nemcsak a legdrágább ruhákat és luxusmárkákat vehették meg, hanem a legnevesebb magyar és nemzetközi kortárs képzőművészek alkotásait is láthatták.

Az Andrássy úti palota modern belsőt kapott a felújítás során – Fotó: YouTube

Két évet sem élt meg a luxusáruház

Az Andrássy úti palotában működő Il Bacio di Stile luxusáruháza 2013-as megnyitását követően két évig működött, és 2015 nyarán már be is zárta a kapuit. Nemcsak azért, mert veszteséges volt, hanem mert az adóhatóság eljárást indított Gattyán György ellen, és a vagyonát zároltatta. A pert végül Gattyán megnyerte, de az üzletet nem nyitotta meg a nagyközönség előtt. Alkalmanként volt néhány rendezvény, amelyet az épületben tartottak csak meghívott közönségnek, de anyagilag egyébként sem volt sikeres ez az üzleti modell, így a tulajdonos nem fektetett több energiát a ház újjáélesztésébe. Szárnyra kaptak egyes hírek, hogy újranyitják, de a tulajdonos végül meggondolta magát, és inkább az eladás mellett döntött.