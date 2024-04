Megszökött a cirkuszból: így élvezi az utcai nyüzsgést a többtonnás elefánt – Videó

Döbbenetes jeleneteknek lehettek szemtanúi azok, akik mostanában Montana államban tartózkodtak, egy elefánt ugyanis megszökött egy vándorcirkuszból, és az utcán kezdett el barangolni.

A cirkuszból szökött meg az elefánt (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Az állat a Jordan World Circus kötelékébe tartozik, és Butte utcáin látták kóborolni. A szürreális jelenetről egy videót is megosztottak a Facebookon, amelyen látható, ahogy az eltévedt elefánt a többsávos úton barangol, az autósok pedig ezt nyugodtan figyelték.

Az ormányos állat ezután egy kaszinó felé vette az irányt, ám oda nem ment be, helyette végül egy pázsiton pihent le. Az elefántot később elfogták és visszavitték a cirkuszba. Az állat jól van, és nem sérült meg – számol be a nem mindennapi történetről a The Guardian.

Íme az esetről készült videó: