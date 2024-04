Botrány: 20 éve várják a kispestiek a sportcsarnokot, társasház épül helyette

A kispestiek hoppon maradtak, hiszen egy újabb társasház épül azon az egykori önkormányzati ingatlanon, amelyet korábban sportcsarnok létesítésére szántak és ezzel az ígérettel adott el a szocialista Gajda Péter polgármester vezette önkormányzat. Dódity Gabriella fideszes képviselő szerint figyelemreméltó, hogy ugyanaz a vállalkozói kör épít a területen, amely több más, korábban eladott önkormányzati telken is épített...

Sportcsarnoknak se híre, se hamva (Fotó: Metropol)

A baloldali kerületvezető először a 2006-os polgármesteri programjában tett ígéretet a sportcsarnok megépítésére, és a kerület valamennyi sportkoncepciójában szerepelt is a nagyszabású beruházás. Az önkormányzat még akkor értékesítette a KÖKI Terminállal szemközti telkét, kifejezetten azért, hogy ott épüljön meg a sokak által várt sportközpont. Sajnos itt a történet megrekedt, hiszen csaknem 20 év telt el néma csöndben, mozdulatlanul, amikor egyszer csak arra ébredtek a környékbeliek, hogy társasház építése zajlik az érintett területen...

A soha meg nem épülő sportcsarnok drága biznisz volt a kispestieknek

Az önkormányzat először szanálta a területen található családi házas területet. Közel 80 millió forint kártérítést fizetett két ingatlantulajdonosnak, a korábbi szocialista polgármester regnálása, Gajda Péter alpolgármestersége idején. Majd a terület utolsó két, magánkézben lévő ingatlanját is megvásárolta a baloldali városvezetés, több mint negyedmilliárd forintért. Így szabad lett az út a sportcsarnokhoz. Az első elképzelések szerint az ezzel megbízott beruházó nem fizetett volna a telekért, cserébe az önkormányzat tíz évig ingyen kapta volna meg a csarnokot rendezvényekhez. Ezt az elképzelést azonban a képviselőtestület nem támogatta. Végül közel 600 millió forintjába volt Kispestnek, hogy a tulajdonába kerüljön a terület, de mindössze valamivel több mint 450 millió forintért adta el azt egy beruházónak 2007-ben, Gajda Péter polgármestersége idején. Az indok az volt, hogy az új tulajdonos építi meg a sportcsarnokot a területre. Miután ez elmaradt, a cég – az akkori fideszes alpolgármesterek, Ékes Gábor és dr. Kovács Bence közbenjárására – 1 millió euró, azaz akkori árfolyamon 284 millió forint kártérítést fizetett az önkormányzatnak. Még sincs sportcsarnok, pedig ebből Kispest elkezdhette volna saját forrásból megépíttetni a létesítményt...

Újabb óriási társasházat húznak fel a KÖKI-nél lévő telken (Fotó: Máté Krisztián)

Végérvényesen lőttek a sportcsarnoknak?

A csarnok építéséhez nagy telek kell, hiszen annak leendő befogadóképessége is nagy kell, hogy legyen. Dódity Gabriella szerint nincs másik, erre megfelelő terület. A legnagyobb rendezvényterem pedig Kispesten csupán 150 ember fogadására alkalmas, miközben jelentős sportélet, a többi között országos kupa is lenne a kerületben.

Elfogadhatatlan, hogy csarnok híján a Kispest Karate Kupánkat más kerületben kell megszervezni, mint ahogyan a Kispest Női Kézilabda Klub sportolói is más településen kénytelenek edzeni

– mondta a Kispestinfó-nak Vidra Zoltán képviselő, a NEGO Kyokushin Karate Egyesület motorja. Hozzátette: „Nemcsak sportcsarnoka nincs Kispestnek, de a közterületi sportolási lehetőség is jóval kevesebb, mint a többi kerületben. A sportcsarnok megvalósulására ugyanakkor szerinte egyre csökken az esély, hiszen az önkormányzat évek óta adogatja el a tulajdonában lévő telkeket, amelyekre rendre társasházakat húznak fel”.

Dódity Gabriella szerint ugyanaz a kör épít társasházat, mint a korábban eladott önkormányzati telkek esetében (Fotó: Kovács Attila)

Kényes kérdés a korábbi önkormányzati telkeken való építkezés

Kispesten gombamód nőttek az elmúlt években a társasházak, ráadásul igen nagy számban korábban eladott önkormányzati telkeken. Ez annak a hangfelvételnek a fényében érdekes, amely 2019-ben szivárgott ki. Ezen egy Lackner Csaba akkori szocialista képviselőre hasonlító férfi fehérporos zacskót lóbálva számol be arról, hogy „aki képviselőként nem keresi meg az évi százmilliót, az hülye... Én, amit csinálok a bizottságomban, meg ahogy csinálom, avval a három-négy emberrel, nekem az bőven elég”, és mindeközben felsorolta az önkormányzat akkori építéshatósági irodájának vezetőjét, Somogyi Lászlóné MSZP-s képviselő építési vállalkozó volt férjét, és név szerint említette P. Gábort. A Lacknerhez hasonlító férfi felvételén arról is lehetett hallani, hogy melyik kispesti önkormányzati telken építkeznek arabok, és arról is szó esett, P. Gábor gyorsan tudott a különféle építkezésekhez kapcsolódó ügyekben intézkedni. P. Gábor egyébként egy másik hangfelvételen arról beszélt, hogyan lehet egykori önkormányzati telken társasházakat építeni, és abból hogyan lehet politikusoknak lakásokat „kikanyarintani”. P. Gábort egyébként egyéb óbudai visszaélések gyanúja miatt letartóztatták a közelmúltban.

Érdekesség, hogy a sportcsarnoknak szánt telekre ugyanaz a befektetői kör épít, amelyik a Lehel utca és Attila utca kereszteződésében is felhúzta a társasház komplexumot. Weboldaluk szerint hozzájuk köthető egyébként a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt, a mentőállomással szemben lévő társasház is, amely – talán nem meglepetés – szintén egykori önkormányzati ingatlanon épült

– mondta kérdésünkre Dódity Gabriella fideszes fővárosi képviselő. Hozzátette: „Ez a társasház a kiszivárgott kispesti hangfelvételeken is előkerült, amelyen arról hallhattunk, hogy a «Miszter 40 Százalék»-ként emlegetett egykori MSZP-s önkormányzati képviselő, a kispesti vagyonkezelő igazgatója is vett itt egy lakást, amely az édesanyja nevén van. További érdekesség, hogy a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épület társasházkezelője Lackner Csaba korábbi önkormányzati képviselő cége volt”.