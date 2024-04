„Egész évben áll a karácsonyfám - az emberek elítélnek, amíg rá nem jönnek, hogy miért”

Sokan már a karácsonyfa leszedése után azt várják, hogy mikor jön el ez a meghitt ünnep. Ám van egy hölgy, akinek ezt nem kell várnia, mivel nála egész évben tart a karácsony, és ennek egy szívmelengető oka van.

Egy nő az év minden napján tartja a karácsonyt Fotó: Pexels

A 67 éves Jane Malyon, aki az Essexben található The Rodings egyik házában lakik, az év 365 napján áll a karácsonyfája, égeti a fényeket és más apró ünnepi díszeket is elhelyez az otthonában. A kétgyermekes anyuka emellett pulykát tart a fagyasztóban, egy doboz kekszet, és harisnyát is tart készenlétben - mindezt arra az esetre, ha a két gyermeke hazajönne látogatóba.

Jane ugyanis készen áll arra, hogy az év bármelyik szakában - legyen az április vagy éppen november - vagy akár többször is megrendezze számukra a karácsonyt. A gyermekei mostanra már felnőttek, a 35 éves George és a 40 éves Edward külföldön élnek, és ahelyett, hogy a szívfájdalmat éreznék, mert nem lehetnek ott karácsonykor, új hagyományt indítottak el - amely szerint mindig akkor van karácsony, amikor belépnek a bejárati ajtón.

Például a fiam, Edward, aki Kanadában van, nem akarok szomorú lenni, hogy távol van tőlem. Örülni akarok, hogy olyan életet él, amit szeretne, és ez fontosabb, mint az, hogy bárcsak a fiaim mellettem lennének. És így jutottunk el arra az elhatározásra, hogy a karácsonyt akkor kell megünnepelnünk, amikor csak tudjuk, bármikor az év során, ha együtt vagyunk. Szóval, amit én elvesztettem a hagyományos, decemberi, a más családoknál megszokott dologban, azt megnyertem az egész évre

- magyarázta az anyuka.

Jane a meghökkentő szokásukról a Tiktokon is beszámol, de a hozzászólók közül többen úgy vélik, hogy pusztán csak lusta, hogy leszedje a karácsonyfát - írja a Mirror.