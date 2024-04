Te felismered ezeket a budapesti helyeket? – Városismereti retró kvíz

Milyen érdekes, hogy Budapesten vannak olyan helyszínek, amelyeknek csak a hétköznapi rövidítése maradt fenn a köztudatban. Mindenkinek van olyan emléke, amikor fiatal korában szleng kifejezést használt a kedvenc találkozási helyeire.

Széchenyi Fürdő a század elején Fotó: Fortepán

Felnőttként és idősebbként már nem is emlékszik az ember arra, mi is volt az eredeti neve a találkozásai helyszíneinek. Most egy érdekes emlékeket idéző kvízre hívjuk olvasóinkat. Ki ismeri fel a régi köznyelvi nevük alapján, hol vannak ezek a közismert helyek? Reméljük nemcsak azok emlékeznek jól, akik a kilencvenes években voltak fiatalok, hanem másoknak is ismerősek lesznek ezek a becenevek.

