Hátborzongató: agresszív nők támadtak utasokra az 59-es villamoson

Egy ártatlannak induló villamosozás fordult döbbenetes támadásba a XII. kerület egyik villamosán. Információink szerint egy fiatal nő egy barátnőjével és egy kutyával szállt fel a napokban az 59-es járatra, ahova egy - első ránézésre átlagos, normális polgároknak tűnő - idősebb és egy fiatalabb nő is felült.

A két agresszív nő minden ok nélkül támadt a két fiatal nőre a villamoson, fényes nappal Fotó: Pixabay (illusztráció)

Úgy tudni, hogy a két páros nem ismerte egymást, a két fiatal nő nem is szólt az idősebb asszonyhoz és társához, mi több, nem is egymással szemben ültek. Ennek ellenére azonban úgy tudjuk, hogy az idősebb asszony egy idő után valósággal kipécézte magának a fiatal nőt, akit először azzal gyanúsított, hogy bámulja, majd nem sokkal később már válogatott trágárságokat is szórt.

A két nő azonban igyekezett figyelmen kívül hagyni a mocskolódást és nem foglalkozni vele, azonban egy idő után úgy tudni, udvariasan megkérték rá az asszonyt, hogy fejezze be a parttalan káromkodást és ócsárlást. A nő ekkor viszont már az elmondások alapján támadásba lendült, és valósággal tíz körömmel nekiesett az út elején kipécézett fiatal nőnek: ütni és vágni, aztán karmolni kezdte az arcát, végül a sokkoló támadás után pedig elmenekültek a helyszínről.

A helyiek szerint a két nő ekkor hívott rendőrt a támadóira, majd ezután kórházba is elmentek, hogy látleletet vetessenek a nő sérüléseiről, később pedig feljelentést is tettek. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették: valóban történt feljelentés a támadás ügyében:

Az esettel összefüggésben a kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Ez alapján a BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást

- közölte a Metropollal a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, hogy a támadókat jelenleg is keresik:

Az elkövetők azonosítása folyamatban van

- fűzték hozzá.