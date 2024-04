„Mindenki elment mellette, pedig látták, hogy baj van" – az út közepén lett rosszul egy nő

Hernik Ferenc minden alkalommal, amikor Gyulán jár elhalad a Viharsarki Harcsás tó mellett. Így történt ez március 28-án délután is, amikor a tó végénél lévő kereszteződésben furcsa dologra lett figyelmes. Az út kellős közepén állt egy fehér kis autó, amit csak úgy tudtak a közlekedők kikerülni, ha lementek az útról a fűbe. Így tett Ferenc is, aki elhaladva mellette bepillantott az autóba. Ekkor látta meg, hogy nagy a baj. A leállt autóban egy hölgy feküdt a kormányon.

A néni ebben a kereszteződésben állt le, az út közepén, így alig tudták kikerülni őt Fotó: Google Maps

„Ha én láttam, másnak is látnia kellett, hogy baj van"

Ferenc azonnal félreállt, majd bekopogott a hölgy autójának ablakán, hogy lássa minden rendben van-e. A néni azonban nem reagált. Ekkor már gondolta Ferenc, hogy nagy a baj, kinyitotta hát az autó ajtaját. Erre riadt fel a hölgy.

Nem tudom, hogy elaludt-e, vagy el is vesztette az eszméletét, de szerintem inkább az utóbbi, ugyanis gyújtás volt az autón, tehát lefulladhatott. Még ez volt a szerencséje, hiszen így állt meg az autó a kereszteződésben. Amikor kérdeztem nem tudta, hogy jól van-e, hogy honnan jött vagy, hogy mióta van itt

– mesélte a Metropolnak Ferenc, aki gyorsan meg is kérdezett egy onnan nem messze horgászó urat, mégis mióta áll így itt a hölgy az autóval.

„Azt mondta már biztos több, mint fél órája, de ő nem ment oda hozzá, mert látta, hogy kikerülik az autósok, biciklisek és gyalogosok is. Ez azt jelenti, hogy egy ember sem állt meg segíteni, pedig elhaladva mellette egyértelműen látni lehetett, hogy rosszul lett. Ha én láttam, hogy a kormányra van dőlve, akkor másnak is látnia kellett" – hangsúlyozta Ferenc, aki azonnal hívta a mentőket. Közben kiderült, hogy a hölgy cukorbeteg, ám aznap is beadta magának az inzulint, szokás szerint. Arra azonban nem emlékezett, hogy állt meg az autóval.

A néni akkor tért magához, amikor Ferenc kinyitotta az autója ajtaját, a kopogásra nem reagált Fotó: Olvasói fotó

„Miért megyünk el egymás mellett?"

A horgásztó Gyula belvárosában van, forgalmas szakaszon, az utat, ahol a néni is közlekedett pedig sokan használják. Ferencet éppen ezért is háborította fel az, hogy senki nem állt meg a hölgynek, hogy segítsen.

Szegény hölgy ott feküdt, felhúzott ablakokkal a meleg autóban több, mint fél órán át. Miért kell érdektelennek lennie az embereknek? Miért megyünk el egymás mellett?

–részletezte Ferenc, aki maga is megtapasztalta már, hogy milyen, ha az ember bajban van. 2010-ben ugyanis lebénult a jobb oldala, így a jobb kezét nem tudta mozgatni. Miután felépült elhatározta, hogy rendszeresen fog vért adni és még jobban igyekszik segíteni a bajbajutottakon. Gyakran hívja a hatóságokat is, ha látja, hogy tűz van, vagy veszélyes, letört ágat lát az úton.

„Amikor valaki hátrányos helyzetű, azt tisztelem és segítem. Másként gondolkodok erről, mint a legtöbben, mert benne voltam magam is a bajban, tudom milyen. Lehet, hogy sokan nem kaptak még ekkora leckét a sorstól és ezért nem figyelnek egymásra" – zárta gondolatait a férfi, akinek a néni is megköszönte, hogy segített neki.

Ferenc maga is szívesen horgászik és gyakran jár a Viharsarki Harcsás tó felé Fotó: Olvasói fotó

A hölgyet a mentősök szakszerűen ellátták, akinek már idő közben eszébe jutott, hogy a kozmetikusnál volt, de már az utcában érezte, hogy szédül. Arra azonban továbbra sem emlékezett, hogyan állt meg az autóval, így csak a szerencsének volt köszönhető, hogy lefulladt, Ferenc pedig észrevette.