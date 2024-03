Ma minden szegletét ingyen bejárhatod ennek a budapesti múzeumnak: ez az oka

Ma van a budapesti Néprajzi Múzeum napja

A múzeum alapításának évfordulója 1872. március 5-ére tehető. Ekkor nevezték ki ugyanis Xántus Jánost a Magyar Nemzeti Múzeum Etnográfiai Osztályának őrévé. Ennek emlékére március 5-én rendezik meg minden évben a Néprajzi Múzeum napját. A múzeum első kiállítása is Xántus János nevéhez fűződik: ázsiai expedíciója során gyűjtött hatalmas állattani anyagból, valamint 2500 darabos, párját ritkító kelet-ázsiai és borneói etnológiai gyűjteményéből hozta létre a múzeum Néprajzi Osztályát, lefektetve ezzel a Néprajzi Múzeum alapjait. Az évforduló alkalmából izgalmasabbnál izgalmasabb ingyenes programokkal és egy kiállítás megnyitóval is készülnek a szervezők. A 152. évforduló alkalmából bárkinek lehetősége nyílik bejárni a múzeum minden szegletét, felfedezni a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központját, bekukkantani a raktárakba, vagy beülni egy moziterembe egy filmvetítésre. A részletes programsorozat a neprajz.hu-oldalon található.

Ma van a budapesti Néprajzi Múzeum napja. Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Ennek a pszichiátriai betegségnek is ma van a napja

A disszociatív vagy többszörös személyiség egy személyiségzavar, aminek meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezetkieséssel vagy a nélkül, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. Megnyilvánulhat olyan formában, hogy a különböző személyiségek nem tudnak egymás létezéséről, de lehet, hogy az egyik tudja a másik vagy többi személyiség létezését, azonban a másik vagy a többi nem tud az egyikről. Esetleg több személyiség is tudhat a valamelyik többi személyiség létezéséről, de nem az összesről és így tovább. A disszociatív személyiségzavart gyakran összekeverik a skizofréniával vagy a tudathasadás formáival-írja a Wikipédia. A kezelés hosszú és bonyolult, erre és az ebben a betegségben szenvedőkre is emlékezünk ma.

Elindult a csökkentett kiszerelésekre vonatkozó kötelező tájékoztatás a boltokban

Az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedők kötelesek figyelemfelhívó tájékoztatással jelezni vásárlóik számára, ha az általuk árusított, előrecsomagolt termékek kiszerelése – különösen tömege vagy térfogata – a termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazotthoz képest csökkent. A felhívás egy nagyobb méretű információs táblából és a termék mellett közvetlenül elhelyezett kiszerelés csökkentést jelző jelölésből áll. A vásárlók az érintett termékekről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) holnapján elérhető nyilvános adatbázisból is tájékozódhatnak.

Mától hivatalosan is új köztársasági elnöke van Magyarországnak

Március 5-én, azaz a mai napon lép hivatalába a már megválasztott új köztársasági elnök. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnökeként a kormánypártok jelöltje volt a posztra. Sulyok Tamás az Országgyűlésben arról beszélt, hogy köztársasági elnökként bizalmat szeretne építeni az előítéletektől mentes kölcsönös meghallgatás és megértés révén.

71 éve halt meg Sztálin

A Moszkva melletti Kuncevóban 73 éves korában halt meg Sztálin, aki 1927-től korlátlan hatalmú diktátorként uralkodott a Szovjetúnióban. A teljes neve egyébként Joszif Visszarionovics Sztálin volt, az eredeti neve pedig Joszif Visszarionovics Dzsugasvili. Amit nem érdemes elfelejteni vele kapcsolatban az az, hogy azokkal szemben, akik elutasították az elméletét a szocializmusról, kíméletlenül járt el. Száműzte, halálra ítélte őket. Diktatúrája alatt a Szovjetunió - egy kíméletlenül végrehajtott iparosítási politika eredményeként - ipari állammá fejlődött. Sztálin a lenini jelszó "kommunizmus = szovjethatalom + az ország villamosítása" jegyében tíz év alatt akarta elérni azt, ami a kapitalista országokban ötven év alatt jött létre.

Ezek is március 5-én történtek

466 éve Francisco Fernandes bemutatta Európában a dohányt.

197 éve meghalt Alessandro Volta olasz fizikus, akiről a "volt" mértékegységet elnevezték.

194 éve megszületett Étienne-Jules Marey francia tudós, aki tudományos céllal mozgásban lévő embereket és állatokat fotózott.

188 éve Samuel Colt elkészítette első pisztolyát, egy 34-es kaliberűt.1

156 éve Angliában C. H. Gould szabadalmaztatta a tűzőgépet.

152 éve George Westinghouse Jr szabadalmaztatta a légféket.

117 éve először közvetítettek zeneművet rádión. A mű Rossini Tell Vilmosának nyitánya volt.

68 éve vetítették először a televízióban a King Kong-ot.6

Marad a 15 fokos átlaghőmérséklet

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden főleg a nap első felében lesz borongós idő, ekkor záporeső is előfordulhat. Később csökken majd a felhőzet, a maximumok pedig az eddigi napokhoz hasonlóan 15 fok körül alakulnak majd.

James Blunt koncert lesz az MVM Dome-ban

Újra turnézik James Blunt! Az október 27-én megjelenő, Who We Used To Be című zseniális új albumot támogató turnéja elérkezett Európába. Ennek egyik állomása pedig március 5-én az MVM DOME. A You’re Beautiful előadója nem először jár Magyarországon: a magyar közönség többször láthatta már az erős színpadi jelenlétéről, romantikus énekstílusáról, egyszerre fülbemászóan dallamos és táncra perdítő számairól ismert világsztárt. További részletek a koncerttel kapcsolatban itt olvashatók.